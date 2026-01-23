Ο Ρόμπι Γουίλιαμς αναδείχθηκε καλλιτέχνης με τον μεγαλύτερο αριθμό άλμπουμ στην κορυφή των τσαρτ του Ηνωμένου Βασιλείου, ξεπερνώντας τους Beatles, χάρη στο άλμπουμ “Britpop”.

Ο Ρόμπι Γουίλιαμς κατέρριψε κάθε ρεκόρ στη βρετανική μουσική σκηνή, καθώς αναδείχθηκε ο καλλιτέχνης με τα περισσότερα άλμπουμ που έφτασαν στην κορυφή των τσαρτ του Ηνωμένου Βασιλείου, ξεπερνώντας ακόμη και τους θρυλικούς Beatles. Η διάκριση αυτή ήρθε χάρη στην επιτυχία του νέου του άλμπουμ “Britpop”, σύμφωνα με το Official Charts Company.

«Αυτός είναι!», ανέφερε ο οργανισμός, παραπέμποντας στο γνωστό τραγούδι του πρώην μέλους των Take That, “She’s the One“. Η ανακοίνωση σηματοδοτεί ένα νέο ορόσημο για τον καλλιτέχνη που παραμένει σταθερά αγαπητός στο βρετανικό κοινό.

Από την κυκλοφορία του πρώτου του σόλο άλμπουμ “Life Thru A Lens“ το 1997, ο Γουίλιαμς έχει δει 16 άλμπουμ του να κατακτούν την πρώτη θέση στα charts. Μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο οι πωλήσεις του ξεπερνούν τα 20 εκατομμύρια άλμπουμ, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική του επιτυχία.

Το τελευταίο του έργο, “Britpop“, που κυκλοφόρησε στις 16 Ιανουαρίου 2026, όπως δήλωσε ο ίδιος, είναι «το άλμπουμ που ήθελε να γράψει και να κυκλοφορήσει αφού αποχώρησε από τους Take That το 1995». Πρόκειται για το πρώτο στούντιο άλμπουμ του μετά το 2019.

«Συγχαρητήρια Ρόμπι!», ανέφερε ο Μάρτιν Τάλμποτ, γενικός διευθυντής του Official Charts, προσθέτοντας: «Ακόμα και ο γεμάτος αυτοπεποίθηση 16χρονος από το Στόουκ-ον-Τρεντ δεν θα πίστευε ποτέ ότι κάτι τέτοιο ήταν δυνατό όταν εντάχθηκε στους Take That το 1990. Και όμως, να που βρίσκεται στην κορυφή του κόσμου, ο καλλιτέχνης με τις περισσότερες πωλήσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο όλων των εποχών!».

Με 16 άλμπουμ στο νούμερο ένα, ο Γουίλιαμς ξεπέρασε τους Beatles (15), ενώ ακολουθούν οι Rolling Stones (14), η Τέιλορ Σουίφτ (14) και ο Έλβις Πρίσλεϊ (13). Η επιτυχία αυτή τον καθιστά έναν από τους πιο εμπορικούς και επιδραστικούς καλλιτέχνες της σύγχρονης μουσικής.

Σε μια καριέρα που εκτείνεται πάνω από 35 χρόνια, ο Ρόμπι Γουίλιαμς έχει πουλήσει περισσότερα από 80 εκατομμύρια άλμπουμ παγκοσμίως, επιβεβαιώνοντας τη θέση του ανάμεσα στους κορυφαίους καλλιτέχνες όλων των εποχών.