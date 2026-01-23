Ο Αντόνιο Κόστα, πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, τόνισε την ανάγκη οι σχέσεις μεταξύ εταίρων και συμμάχων να βασίζονται σε φιλία και σεβασμό, επισημαίνοντας τη διαχρονική ιστορική συνεργασία Ευρώπης και ΗΠΑ.

Κατά τη διάρκεια της άτυπης συνάντησης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, υπογραμμίστηκε το κοινό συμφέρον ΕΕ και ΗΠΑ για την ασφάλεια της Αρκτικής, κυρίως μέσω ΝΑΤΟ, με την ΕΕ να επιδιώκει να έχει πιο ισχυρό ρόλο στην περιοχή, σεβόμενη τις αποφάσεις του Βασιλείου της Δανίας και της Γροιλανδίας.

Ο Κόστα χαρακτήρισε θετική την ανακοίνωση ότι δεν θα επιβληθούν νέοι αμερικανικοί δασμοί στην Ευρώπη, καθώς κάτι τέτοιο θα ήταν ασύμβατο με τη συμφωνία εμπορίου ΕΕ-ΗΠΑ.

Ο Αντόνιο Κόστα, πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, τόνισε μετά την ολοκλήρωση του έκτακτου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες ότι οι σχέσεις μεταξύ εταίρων και συμμάχων πρέπει να βασίζονται στη φιλία και τον σεβασμό. Όπως υπογράμμισε, η συνεργασία ανάμεσα στην Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες έχει ιστορικά θεμελιωθεί σε αυτές τις αξίες.

Αναφερόμενος στις αποφάσεις της άτυπης συνάντησης των ηγετών, ο κ. Κόστα σημείωσε πως «η Ευρώπη και οι ΗΠΑ έχουν κοινό συμφέρον για την ασφάλεια της Αρκτικής, κυρίως μέσω του ΝΑΤΟ». Τόνισε ότι ο ρόλος της ΕΕ στην περιοχή θα είναι «πιο ισχυρός», ενώ υπενθύμισε ότι μόνο το Βασίλειο της Δανίας και η Γροιλανδία μπορούν να αποφασίζουν για τα ζητήματα που τις αφορούν, με την Ευρώπη να παραμένει προσηλωμένη στις αρχές του διεθνούς δικαίου, της εδαφικής ακεραιότητας και της εθνικής κυριαρχίας.

Χαρακτήρισε «θετική» την ανακοίνωση ότι δεν θα επιβληθούν νέοι αμερικανικοί δασμοί στην Ευρώπη, επισημαίνοντας πως κάτι τέτοιο «θα ήταν ασύμβατο με τη συμφωνία εμπορίου ΕΕ-ΗΠΑ». Ο στόχος, όπως είπε, παραμένει «η αποτελεσματική σταθεροποίηση των εμπορικών σχέσεων» μεταξύ των δύο πλευρών.

Ο κ. Κόστα υπογράμμισε ότι «η ΕΕ θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τα συμφέροντά της και να προστατεύει τα κράτη μέλη, τους πολίτες και τις επιχειρήσεις της από κάθε μορφή καταναγκασμού», προσθέτοντας ότι η Ένωση διαθέτει τα εργαλεία και τη δύναμη να το πράξει όποτε χρειαστεί.

Η στάση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε ότι «βρισκόμαστε σαφώς σε καλύτερη θέση απ’ ό,τι ήμασταν πριν από 24 ώρες», υπογραμμίζοντας πως η ΕΕ «άντλησε διδάγματα από τη συλλογική στρατηγική της». Σύμφωνα με την ίδια, υπήρξε «αδιαμφισβήτητη αλληλεγγύη προς τη Γροιλανδία και τη Δανία» και στήριξη προς τα έξι κράτη μέλη που απειλούνταν με δασμούς.

Η φον ντερ Λάιεν αναφέρθηκε στον «ενεργό ρόλο» της ΕΕ στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ, εξηγώντας ότι αυτό έγινε «με αυστηρότητα, αλλά χωρίς κλιμάκωση». Όπως είπε, η στρατηγική στηρίχθηκε σε τέσσερις πυλώνες: «αυστηρότητα, επαφή, ετοιμότητα και ενότητα».

Η Αρκτική στο επίκεντρο

Η πρόεδρος της Κομισιόν ανακοίνωσε ότι στον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ προβλέπεται διπλασιασμός της οικονομικής υποστήριξης προς τη Γροιλανδία. Παράλληλα, προανήγγειλε πρόταση για σημαντικό πακέτο επενδύσεων και ενίσχυση των αμυντικών δαπανών με εξοπλισμούς κατάλληλους για την Αρκτική, όπως ένα ευρωπαϊκό παγοθραυστικό.

Τόνισε επίσης την ανάγκη ενίσχυσης των συμφωνιών ασφάλειας και άμυνας με εταίρους όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, ο Καναδάς, η Νορβηγία και η Ισλανδία, επισημαίνοντας ότι αποτελεί πλέον «γεωπολιτική ανάγκη για τη Γροιλανδία». Για την ασφάλεια της Αρκτικής, σημείωσε ότι «είναι κρίσιμο θέμα» και πως «το κατάλληλο πλαίσιο διαχείρισής του είναι το ΝΑΤΟ», καθώς το ζήτημα είναι «υψίστης σημασίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση».

Οι σχέσεις με τις ΗΠΑ

Κατά τη συνέντευξη Τύπου, οι δύο πρόεδροι ρωτήθηκαν για τη στάση της ΕΕ απέναντι στις απειλές της Ουάσιγκτον και την επιλογή της «μη κλιμάκωσης» έναντι του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. «Είμαστε πολύ ειλικρινείς με τους φίλους και τους συμμάχους», δήλωσε ο κ. Κόστα, υπογραμμίζοντας ότι «μεταξύ φίλων, συμμάχων και εταίρων, οι σχέσεις πρέπει να διέπονται από φιλία και σεβασμό».

Από την πλευρά της, η κ. φον ντερ Λάιεν σημείωσε ότι «καταφέραμε να αντισταθούμε παραμένοντας αποφασισμένοι αλλά χωρίς κλιμάκωση και, το πιο σημαντικό, με μεγάλη ενότητα».

Η επόμενη Σύνοδος Κορυφής

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου αναφέρθηκε τέλος στη φιλόδοξη ευρωπαϊκή ατζέντα που επικεντρώνεται στην άμυνα, τον ανταγωνισμό και τη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης. Τα ζητήματα αυτά θα τεθούν στο επίκεντρο της επόμενης Συνόδου Κορυφής, στις 12 Φεβρουαρίου, η οποία θα είναι αφιερωμένη στην ενίσχυση της Ενιαίας Αγοράς στο νέο γεωοικονομικό περιβάλλον.