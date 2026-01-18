Έκτακτη Σύνοδο Κορυφής των Ευρωπαίων ηγετών θα συγκαλέσει τις επόμενες ημέρες ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Χ, με αφορμή την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να επιβάλει πρόσθετους δασμούς σε οκτώ ευρωπαϊκές χώρες για το θέμα της Γροιλανδίας.

Σύμφωνα με Ευρωπαίο αξιωματούχο, ο Κόστα εξετάζει το ενδεχόμενο η Σύνοδος να λάβει χώρα την ερχόμενη Πέμπτη 22 Ιανουαρίου. «Δεδομένης της σημασίας των πρόσφατων εξελίξεων και προκειμένου να ενισχύσουμε περαιτέρω τον συντονισμό, αποφάσισα να συγκαλέσω έκτακτη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τις επόμενες ημέρες», έγραψε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τόνισε ότι, μετά από συνομιλίες με τα κράτη-μέλη, η Ευρώπη παραμένει προσηλωμένη σε έξι βασικά σημεία.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι δεσμεύσεις αυτές αφορούν: