Γάλλοι κομάντο επιβιβάστηκαν σε δεξαμενόπλοιο που έπλεε παράνομα με σημαία Κομόρων Νήσων, στη Μεσόγειο μεταξύ Ισπανίας και Μαρόκου, με σκοπό τη σύλληψη του πληρώματος.

Το πλοίο είχε ως σημείο προέλευσης το ρωσικό λιμάνι του Μούρμανσκ στον Αρκτικό ωκεανό.

Η επιχείρηση στοχεύει στη διακοπή της δραστηριότητας του «σκιώδους» στόλου που χρησιμοποιείται από τη Ρωσία για να παρακάμψει τις κυρώσεις που έχουν επιβληθεί από τις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη.

Ελικόπτερο του γαλλικού πολεμικού ναυτικού πραγματοποίησε εντυπωσιακή επιχείρηση πάνω από το δεξαμενόπλοιο «Γκριντς», το οποίο έπλεε στη Μεσόγειο, μεταξύ Ισπανίας και Μαρόκου. Γάλλοι κομάντο κατέβηκαν στο κατάστρωμα και κινήθηκαν προς τη γέφυρα για να συλλάβουν το πλήρωμα.

Σύμφωνα με τις γαλλικές Αρχές, το πλοίο έφερε παράνομα τη σημαία των Κομόρων Νήσων και προερχόταν από το ρωσικό λιμάνι του Μούρμανσκ στον Αρκτικό Ωκεανό. Οι γαλλικές δυνάμεις είχαν λάβει εντολή να το ακινητοποιήσουν, καθώς υπήρχαν υποψίες ότι συμμετείχε σε δίκτυο παράνομης μεταφοράς καυσίμων.

«Η επιχείρηση είχε σκοπό να διαταράξει την κίνηση πλοίων του ‘σκιώδους’ στόλου που χρησιμοποιεί η Ρωσία για να παρακάμψει τις κυρώσεις που έχουν επιβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ευρώπη», δήλωσε ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών.

Τριμερής ΗΠΑ – Ρωσίας – Ουκρανίας

Παράλληλα, στο Αμπού Ντάμπι ξεκίνησαν οι πρώτες τριμερείς συνομιλίες με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Στις διαπραγματεύσεις συμμετέχουν εκπρόσωποι των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ρωσίας και της Ουκρανίας, λίγες ώρες μετά τη συνάντηση του ειδικού απεσταλμένου και γαμπρού του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Κίεβο, όπου χιλιάδες πολυκατοικίες παραμένουν χωρίς θέρμανση και ηλεκτρικό ρεύμα μετά τις ρωσικές επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε ότι το ζήτημα των εδαφών στην ανατολική Ουκρανία παραμένει το κυρίαρχο θέμα στην ατζέντα.

Το Κρεμλίνο επανέλαβε την πάγια θέση του, απαιτώντας τον πλήρη έλεγχο των περιφερειών Ντονέτσκ και Λουχάνσκ, ενώ συνέχισε να απορρίπτει κάθε πρόταση που δεν αναγνωρίζει τη ρωσική κυριαρχία στις περιοχές αυτές.

Την ίδια στιγμή, ρωσικά στρατηγικά βομβαρδιστικά πέταξαν πάνω από τη Βαλτική Θάλασσα, στο πλαίσιο προγραμματισμένης περιπολίας, σύμφωνα με ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου Άμυνας.