Το Ca’ Dario είναι ένα ιστορικό παλάτι στην Βενετία, στο Grand Canal, γνωστό για την αρχιτεκτονική του του πρώιμου Αναγεννησιακού στιλ και τη θέση του δίπλα στη Συλλογή Peggy Guggenheim.

Το παλάτι έχει φιλοξενήσει διακεκριμένους ιδιοκτήτες όπως τον διπλωμάτη Giovanni Dario, καθώς και ευγενείς, εμπόρους και βρετανικές ροκ προσωπικότητες.

Παρά την ιστορική του αξία, τα μεγαλοπρεπή εννέα υπνοδωμάτια και οκτώ μπάνια, καθώς και οι διακοσμημένοι χώροι υποδοχής, το ακίνητο παραμένει δύσκολο στην πώληση, με τιμή περίπου 20 εκατ. ευρώ.

Το «καταραμένο παλάτι» της Βενετίας, το ιστορικό Ca’ Dario, ξαναμπαίνει στην αγορά ακινήτων μετά από ανακαίνιση, με τιμή που αγγίζει τα 20 εκατομμύρια ευρώ. Το εμβληματικό κτίσμα του 15ου αιώνα, χτισμένο στις όχθες του Μεγάλου Καναλιού και λίγα βήματα από τη Συλλογή Πέγκι Γκούγκενχαϊμ, παραμένει ένα από τα πιο χαρακτηριστικά δείγματα πρώιμης βενετσιάνικης αναγέννησης.

Το παλάτι πήρε το όνομά του από τον πρώτο του ιδιοκτήτη, τον διπλωμάτη Τζοβάνι Ντάριο, ο οποίος τιμήθηκε για τη σύναψη ειρήνης με την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Στους αιώνες που ακολούθησαν, φιλοξένησε ευγενείς, εμπόρους αλλά και προσωπικότητες της βρετανικής ροκ μουσικής. Το 1908 αποτυπώθηκε σε πίνακα του Κλοντ Μονέ, ενώ έναν χρόνο αργότερα αναφέρθηκε στο ταξιδιωτικό έργο του Χένρι Τζέιμς *Italian Hours*.

Παρά την επιβλητική του όψη, τους εννέα υπνοδωμάτια, τα οκτώ μπάνια και τις αίθουσες με φρέσκα, το Ca’ Dario αποδεικνύεται δύσκολο να πωληθεί. Οι μεσίτες αποδίδουν τη διστακτικότητα των αγοραστών όχι μόνο στην υψηλή τιμή, αλλά και στη φήμη του ως «καταραμένο παλάτι της Βενετίας», λόγω μιας σειράς πρόωρων και βίαιων θανάτων πρώην ιδιοκτητών και επισκεπτών.

Από τον Μονέ έως τους θρύλους της ροκ

Η ιστορία του κτιρίου περιλαμβάνει τουλάχιστον επτά θανάτους που συνδέθηκαν με αυτό. Το 1970, ο τότε ιδιοκτήτης του, κόμης Φίλιππο Τζορντάνο ντελε Λάντσε, δολοφονήθηκε μέσα στο παλάτι. Έναν χρόνο αργότερα, ο μάνατζερ των The Who, Κρίστοφερ «Κιτ» Λάμπερτ, το αγόρασε, αλλά σύμφωνα με μαρτυρίες, απέφευγε να κοιμάται εκεί λόγω των φαντασμάτων. Η ζωή του σημαδεύτηκε από προσωπικά προβλήματα και τον θάνατό του το 1981 στο Λονδίνο.

Τη δεκαετία του 1980, το Ca’ Dario πέρασε στα χέρια του Ιταλού χρηματιστή Ραούλ Γκαρντίνι, ο οποίος αυτοκτόνησε το 1993 εν μέσω σκανδάλου διαφθοράς. Οι τοπικοί θρύλοι αναφέρουν ακόμα ότι η κακοτυχία αγγίζει και όσους απλώς σκέφτηκαν να το αγοράσουν: ο τενόρος Μάριο ντελ Μόνακο τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο καθ’ οδόν για να το δει, ενώ ο μπασίστας των The Who, Τζον Έντουισλ, πέθανε μία εβδομάδα μετά τη διαμονή του εκεί το 2002.

Η αναγέννηση του Ca’ Dario

Μετά από χρόνια εγκατάλειψης, το παλάτι ανακαινίστηκε και πωλείται εκ νέου μέσω των Christie’s International Real Estate και Engel & Völkers. Η Christie’s το περιγράφει ως «αρχιτεκτονικό κόσμημα» με γοτθικές αψίδες, πολυελαίους Murano και βεράντα με θέα στο κανάλι, τονίζοντας τη θέση του σε μια ήσυχη συνοικία του Ντορσοντούρο.

Ωστόσο, οι αγγελίες αποσιωπούν τις ιστορίες που τροφοδοτούν τη φήμη του ως στοιχειωμένου. Από το 2006, όταν αγοράστηκε από αμερικανική εταιρεία για λογαριασμό ανώνυμου ιδιοκτήτη, παραμένει κλειστό, εντείνοντας τις φήμες γύρω από την «κατάρα» του.

Οι Βενετσιάνοι και ο μύθος

Ο Αρνάλντο Φουσέλο, γενικός διευθυντής της Christie’s στη Βενετία, υποστηρίζει ότι οι κάτοικοι της πόλης αγαπούν να αφηγούνται ιστορίες, ιδίως στους τουρίστες. «Για παράδειγμα, ο γονδολιέρης που περνά μπροστά από το κτίριο, το παρουσιάζει πάντα με λίγο μυστήριο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ιστορικός Νταβίντε Μπουζάτο σημειώνει ότι οι φήμες ξεκίνησαν τη δεκαετία του 1970 και κορυφώθηκαν μετά τον θάνατο του Γκαρντίνι. «Οι Βενετσιάνοι λατρεύουν να διηγούνται ιστορίες και συχνά τις υπερβάλλουν, όπως συνέβη και με το νησί Ποβέλια», είπε, προσθέτοντας ότι πολλές ιστορικές κατοικίες της πόλης έχουν ανάλογο παρελθόν αλλά σήμερα λειτουργούν ως πολυτελή ξενοδοχεία.

Παρά τη φήμη του, ο Φουσέλο δηλώνει αισιόδοξος ότι το Ca’ Dario θα βρει νέο ιδιοκτήτη. «Είναι ένα μέρος όπου η ιστορία ζει», επισημαίνει. «Όποιος το αγοράσει, πρέπει να είναι έτοιμος να κρατήσει αυτή την κληρονομιά ζωντανή».