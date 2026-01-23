Ο Κωνσταντής Τζολάκης που αποφοίτησε πρόσφατα από το τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιά είναι ο Ambassador εκπαίδευσης του ΠΣΑΠΠ και ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού και της Εθνικής Ελλάδος, μίλησε στην ιστοσελίδα της FIFPRO (Διεθνής Ομοσπονδία Ενώσεων Επαγγελματιών Ποδοσφαιριστών)για τη σημασία και τη σπουδαιότητα που υπάρχει ώστε οι ποδοσφαιριστές να ακολουθήσουμε και την ακαδημαϊκή, ξέχωρα από την αθλητική, καριέρα.

«Ο χρόνος είναι ο μόνος αντίπαλος που δεν μπορούμε να κερδίσουμε μέσα στο γήπεδο και για όλους μας έρχεται η στιγμή που θα κληθούμε να τερματίσουμε την καριέρα μας. Τότε θα πρέπει να είμαστε «εφοδιασμένοι» για την ομαλή μετάβαση στη μετά-ποδόσφαιρο εποχή, που ενδέχεται να μην μας βρει στον αθλητισμό και ευρύτερα στον χώρο», τονίζει πολύ εύστοχα ο Τζολάκης.

«Αυτό που έμαθα περισσότερο από την πανεπιστημιακή μου εμπειρία είναι η σημασία της συνέπειας»

Τα λόγια του αποκτούν ξεχωριστή και ιδιαίτερη σημασία, αφού προέρχονται από έναν κορυφαίο ποδοσφαιριστή που διακρίθηκε και στον πανεπιστημιακό στίβο, κάτι που καταδεικνύει πως με την απαραίτητη βούληση, όλα είναι εφικτά. «Αυτό που με παρακίνησε να συνεχίσω τις σπουδές μου ήταν το γεγονός ότι είχα ήδη καταβάλει μεγάλη προσπάθεια στο σχολείο, όταν προετοιμαζόμουν για τις εξετάσεις εισαγωγής στο πανεπιστήμιο. Θα ήταν άδικο και κρίμα να αφήσω όλη αυτή τη σκληρή δουλειά να πάει χαμένη και να μην ολοκληρώσω αυτό που είχα ξεκινήσει. Από τότε που ήμουν μικρός, μου άρεσαν πάντα τα μαθηματικά και οτιδήποτε σχετίζεται με τα οικονομικά, οπότε ήταν φυσικό να επιλέξω τη Διοίκηση Επιχειρήσεων ως πεδίο σπουδών μου», είπε αρχικά στην ιστοσελίδα του Παγκόσμιου Συνδέσμου Ποδοσφαιριστών και Ποδοσφαιριστριών.

Μετά αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετώπισε ελέω των συνεχών και απαιτητικών αγωνιστικών του υποχρεώσεων, όπου εκτός των αναμετρήσεων συμπεριλαμβάνουν και πολλές μετακινήσεις. Ωστόσο κατάφερε να τις ξεπεράσει με πειθαρχία και λαμβάνοντας παράλληλα την υποστήριξη της ομάδας του και της οικογένειάς του. «Αυτό που έμαθα περισσότερο από την πανεπιστημιακή μου εμπειρία είναι η σημασία της συνέπειας. Πρέπει να παραμένεις αφοσιωμένος σε όλα αυτά τα χρόνια, γιατί αν δεν το κάνεις, τελικά θα σε προλάβει αργότερα, Ο λόγος που άρχισα να σκέφτομαι τη ζωή μετά το ποδόσφαιρο προήλθε από τη συμβουλή των γονιών μου. Πάντα μου έλεγαν ότι ποτέ δεν ξέρεις πώς μπορεί να εξελιχθούν τα πράγματα και ότι τίποτα δεν είναι εγγυημένο σε ένα τόσο ανταγωνιστικό και απαιτητικό περιβάλλον, όπως ο επαγγελματικός αθλητισμός. Έτσι στο πίσω μέρος του μυαλού μου είχα πάντα αυτές τις σκέψεις και προσπαθώ να αξιοποιώ στο έπακρο τις σπουδές μου, επειδή πιστεύω ακράδαντα ότι θα με βοηθήσουν. Το κάνουν ήδη, ακόμα και τώρα», υπογράμμισε.

Ο 23χρονος γκολκίπερ στάθηκε ακόμη και σε όλα όσα του προσέφεραν οι σπουδές του, ξέχωρα από το αμιγώς ακαδημαϊκό κομμάτι των γνώσεων και της κατάρτισης. «Προς το παρόν, δεν μπορώ να πω ότι οι σπουδές μου με έχουν βοηθήσει σημαντικά στο γήπεδο, αλλά σίγουρα με έχουν βοηθήσει εκτός αυτού. Έχω αποκτήσει πολύτιμες γνώσεις και πληροφορίες που μου επιτρέπουν να κατανοώ περισσότερα για οικονομικά θέματα και να συμμετέχω σε συζητήσεις που σχετίζονται με αυτόν τον τομέα. Οι σπουδές μου σίγουρα θα με βοηθήσουν κατά τη διάρκεια και μετά της ποδοσφαιρικής μου καριέρας, καθώς σχετίζονται με τον οικονομικό τομέα. Τα κέρδη που έχω όλα αυτά τα χρόνια που παίζω είναι πως θέλω να ξέρω πώς να διαχειρίζομαι και να επενδύω σωστά, ώστε να μπορέσω να χτίσω ένα καλύτερο μέλλον για μένα και την οικογένειά μου».

«Η γνώση είναι πάντα πολύτιμη, είτε είσαι 25 είτε 40 ετών»

Κλείνοντας έστειλε το δικό του «μήνυμα» σε όλους τους συναδέλφους μας. «Ο ΠΣΑΠΠ κατά τη διάρκεια της ετήσιας γιορτής του απονέμει ένα βραβείο σε κάθε ποδοσφαιριστή που έχει ολοκληρώσει τις σπουδές του, προωθώντας την ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σημασία μιας διπλής καριέρας (σ.σ. «Dual Career»). Επίσης αναφέρει την αξία της διπλής καριέρας κατά τις επισκέψεις του στα αποδυτήρια. Το μήνυμα που θα έδινα είναι το ίδιο που μου έδωσαν και οι γονείς μου: Ο επαγγελματικός αθλητισμός είναι ένας αβέβαιος τομέας και ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να φέρει η ζωή. Γι’ αυτό είναι σημαντικό να έχεις εκπαίδευση και πτυχίο σε έναν συγκεκριμένο τομέα, επειδή η γνώση θα είναι πάντα πολύτιμη, είτε είσαι 25 είτε 40 ετών. Το να έχεις γνώσεις και εκπαίδευση είναι κάτι που θα σε βοηθήσει σε όλη σου τη ζωή», είπε χαρακτηριστικά ο Κωνσταντίνος Τζολάκης.