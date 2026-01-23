Συντονιζόμαστε live με τον Δημήτρη Σπηλιόπουλο, τον Νίκο Τζουάννη, τον Σταμάτη Βούλγαρη, τον Αντώνη Τσακαλέα και τον Νίκο Παπαδόπουλο.

Ο ΠΑΟΚ έζησε μία μεγάλη ευρωπαϊκή βραδιά στην Τούμπα, επικρατώντας με 2-0 της Ρεάλ Μπέτις. Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς άνοιξε τον δρόμο της νίκης, ενώ ο Γιώργος Γιακουμάκης σφράγισε το αποτέλεσμα από την άσπρη βούλα. Οι Θεσσαλονικείς πήραν πρόκριση με πειστική εμφάνιση, με τον Γιάννη Κωνσταντέλια να κλέβει ξανά τις εντυπώσεις και τους Ισπανούς να… υποκλίνονται στο ταλέντο του. Πλέον, ακολουθεί ρεπό και ταξίδι στη Γαλλία, με στόχο το «κάτι παραπάνω» στην Ευρώπη.

Τεράστια ήταν και η ευρωπαϊκή νίκη του Ολυμπιακού, που λύγισε με 2-0 την Μπάγερ Λεβερκούζεν στο κατάμεστο Φάληρο. Ο Κοστίνια σκόραρε νωρίς, με τον Μεχντί Ταρεμί να διαμορφώνει το τελικό σκορ. Σημαντική ήταν η επιστροφή του Αγιούμπ Ελ Κααμπί, ενώ MVP αναδείχθηκε ο Κωνσταντίνος Τζολάκης, που κράτησε όρθια την ομάδα σε κομβικά σημεία. Οι «ερυθρόλευκοι» ταξιδεύουν πλέον στο Άμστερνταμ με φουλ αυτοπεποίθηση για την πρόκριση έναντι του Άγιαξ, ενώ ενόψει πρωταθλήματος αναμένονται πολλές αλλαγές στο ματς με τον Βόλο, την ώρα που επικρατεί πανζουρλισμός για ένα εισιτήριο της ευρωπαϊκής ρεβάνς.

Στη Βουδαπέστη, ο Παναθηναϊκός πήρε βαθμό «χρυσάφι», μένοντας στο 1-1 με τη Φερεντσβάρος, αποτέλεσμα που του χάρισε την πρόκριση. Οι «πράσινοι» έδειξαν σημάδια ζωής μετά τη βαριά ήττα στο αθηναϊκό ντέρμπι από την ΑΕΚ, με τον Ράφα Μπενίτεθ να πειραματίζεται με νέα πρόσωπα και διατάξεις. Παράλληλα, ο Αντίνο ανακοινώθηκε επίσημα, ενώ η διοίκηση κινείται για την απόκτηση χαφ και μπακ, ώστε να ενισχυθεί το ρόστερ ενόψει της συνέχειας σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Η ΑΕΚ αφήνει για λίγο την Ευρώπη και στρέφεται αποκλειστικά στο πρωτάθλημα, με το εκτός έδρας παιχνίδι στην Τρίπολη να θεωρείται κομβικό για τη διατήρησή της στις κορυφαίες θέσεις της βαθμολογίας. Το πλάνο του Νίκολιτς για τη συνέχεια περιλαμβάνει ισορροπία και ροτέισον, ενώ στο προσκήνιο παραμένει και η υπόθεση του χαφ που αναμένεται να ενισχύσει την ομάδα.

Τέλος, στον Άρη το κλίμα παραμένει βαρύ. Η ΠΑΕ ξεκαθάρισε πως «προς το παρόν δεν υπάρχει επενδυτής», ενώ το επερχόμενο παιχνίδι με τον Λεβαδειακό χαρακτηρίζεται οριακό. Η ήττα από τη Λάρισα επηρεάζει τα πλάνα του Μανόλο Χιμένεθ, την ώρα που ολοκληρώνεται το θέμα του Ολίμπιου Μορουτσάν και αναμένονται εξελίξεις για τους επόμενους που θα ακολουθήσουν.

Συνολικά, οι ελληνικές ομάδες ζουν έντονες ευρωπαϊκές νύχτες, χτίζουν δυναμική και καλούνται πλέον να διαχειριστούν σωστά την κόπωση και το μομέντουμ, καθώς η επόμενη αγωνιστική σε Ελλάδα και Ευρώπη κρίνεται καθοριστική για όλους.