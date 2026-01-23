Η Κεφαλονιά ξεχωρίζει για τα κρυστάλλινα νερά της, τα υπέροχα φαγητά και τις υψηλές θερμοκρασίες, προσφέροντας εμπειρίες που θυμίζουν Καραϊβική, αλλά με πολύ χαμηλότερο κόστος.

Το νησί διαθέτει ανεπηρέαστα τοπία, πολυτελή ξενοδοχεία και παραλίες που μοιάζουν να είναι βγαλμένες από καρτ ποστάλ.

Οι χαρακτηριστικές παραλίες της Κεφαλονιάς, όπως η Φτέρη και ο Μύρτος, ξεχωρίζουν για την λευκή άμμο και τα γαλαζοπράσινα νερά τους, αντίστοιχα με εκείνα της Καραϊβικής.

«Κρυστάλλινα νερά, εξαιρετικό φαγητό και υψηλές θερμοκρασίες». Σύμφωνα με την Daily Mail ένα ελληνικό νησί προσφέρει ό,τι και η Καραϊβική, αλλά σε πολύ χαμηλότερη τιμή.

Η Κεφαλονιά, με τα ανέπαφα τοπία της, τα όμορφα ξενοδοχεία και τις παραλίες που θυμίζουν καρτ ποστάλ, αποτελεί προορισμό που δεν πρέπει να παραλείψει κανείς.

Οι διάσημες παραλίες της, όπως η Φτέρη και ο Μύρτος, διαθέτουν λευκή άμμο και τιρκουάζ νερά, παρόμοια με εκείνα που έχουν κάνει γνωστή την Καραϊβική.

Μια εβδομαδιαία διαμονή για δύο άτομα σε στούντιο τον Μάιο κοστίζει περίπου 493 λίρες το άτομο μέσω της TUI, ποσό σημαντικά μικρότερο σε σχέση με τα πακέτα για προορισμούς όπως η Μπαρμπέιντος ή η Τζαμάικα.

Ιδανικός καιρός και φυσική ομορφιά

Ο καιρός στην Κεφαλονιά σπάνια απογοητεύει. Από τον Απρίλιο, οι επισκέπτες απολαμβάνουν θερμοκρασίες γύρω στους 20 βαθμούς Κελσίου.

Τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, σύμφωνα με το Met Office, η θερμοκρασία φτάνει κατά μέσο όρο τους 31 έως 32 βαθμούς, καθιστώντας το νησί ιδανικό για καλοκαιρινές διακοπές.

Πολιτισμός, γεύσεις και δραστηριότητες

Η πρωτεύουσα του νησιού, το Αργοστόλι, ξεχωρίζει για τα πολύχρωμα κτίρια και την όμορφη πλατεία Βαλλιάνου. Οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν καφέδες και γεύματα στις πολλές ταβέρνες και να περπατήσουν στο γραφικό λιμάνι.

Η ακτογραμμή της Κεφαλονιάς είναι εντυπωσιακή, με απόκρημνους βράχους, απομονωμένους κόλπους και παραλίες με λευκή άμμο. Δημοφιλείς είναι και οι θαλάσσιες εκδρομές, ιδιαίτερα σύμφωνα με τις αξιολογήσεις στο TripAdvisor.

Για όσους ενδιαφέρονται για την ιστορία, κοντά στο λιμάνι του Σάμη υπάρχουν αρχαιολογικά ερείπια που μαρτυρούν το πλούσιο παρελθόν του νησιού.

Προσιτές τιμές και αυθεντικές εμπειρίες

Το φαγητό και το ποτό στην Κεφαλονιά παραμένουν οικονομικά. Μια μπίρα κοστίζει περίπου 4,25 ευρώ, ενώ ένα γεύμα τριών πιάτων για δύο άτομα φτάνει τα 35 ευρώ, σύμφωνα με το Numbeo.

Ανάμεσα στους πιο προσιτούς ελληνικούς προορισμούς συγκαταλέγεται και η Πάτμος, που παραμένει σχετικά αναξιοποίητη τουριστικά. Εκεί, ένα ποτήρι κρασί κοστίζει περίπου 3 ευρώ και μια μερίδα τζατζίκι 4,50 ευρώ.

Η Πάτμος, σε απόσταση 177 ναυτικών μιλίων από την ηπειρωτική Ελλάδα, είναι αναγνωρισμένη ως Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Το νησί συνδυάζει πλούσια πολιτιστική κληρονομιά και εντυπωσιακά φυσικά τοπία, με δραματικά βράχια, κρυφούς όρμους και αψεγάδιαστη ακτογραμμή.