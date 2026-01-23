Συνελήφθη άνδρας που παρενόχλησε σεξουαλικά ανήλικο κορίτσι σε συρμό του Προαστιακού κοντά στο Καστελλόκαμπο.

Το περιστατικό, που έγινε παρουσία δεκάδων επιβατών, καταγγέλθηκε αμέσως στις αστυνομικές αρχές.

Σε βάρος του φερόμενου δράστη σχηματίστηκε δικογραφία για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και πρόκειται να οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Αναστάτωση προκλήθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (23 Ιανουαρίου 2026) σε συρμό του Προαστιακού, όταν, σύμφωνα με καταγγελίες, άνδρας φέρεται να παρενόχλησε σεξουαλικά ένα ανήλικο κορίτσι.

Όπως μεταδίδει το tempo24.news, οι δύο επέβαιναν στον ίδιο συρμό και κοντά στο Καστελλόκαμπο ο μεσήλικας φέρεται να προέβη σε ασελγείς χειρονομίες και προτάσεις. Το περιστατικό σημειώθηκε παρουσία δεκάδων επιβατών, οι οποίοι ειδοποίησαν αμέσως την Αστυνομία.

Ο άνδρας συνελήφθη από αστυνομικούς της Ασφάλειας Πατρών. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και αναμένεται να οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Το τελευταίο διάστημα έχουν αυξηθεί τα περιστατικά σεξουαλικής παρενόχλησης ανηλίκων από ενήλικες και στην Πάτρα. Μόλις τον περασμένο Νοέμβριο, συνελήφθη 40χρονος καθηγητής εργοθεραπευτής, ο οποίος φέρεται να έδειξε σε 15χρονη μαθήτρια γυμνές φωτογραφίες των δύο ανήλικων παιδιών του.

Ο συγκεκριμένος δράστης είχε αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία.