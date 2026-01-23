Ένας άνδρας περίπου 40 ετών χτυπήθηκε από κεραυνό στην Παλαιόχωρα, ενώ εργαζόταν ως χειριστής πρέσας σε εργοτάξιο.

Το περιστατικό συνέβη ενώ ο άνδρας βρισκόταν εντός του οχήματος του, κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Καντάνου και στη συνέχεια με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Χανίων.

Αναστάτωση προκάλεσε το μεσημέρι της Παρασκευής στην Παλαιόχωρα Χανίων η έντονη κακοκαιρία, όταν ένας άνδρας τραυματίστηκε από κεραυνό την ώρα που εργαζόταν σε εργοτάξιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για άνδρα περίπου 40 ετών, χειριστή πρέσας. Την ώρα που βρισκόταν μέσα στο όχημά του, κεραυνός έπεσε στην περιοχή, προκαλώντας πανικό στους συναδέλφους του.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Καντάνου και στη συνέχεια, με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ από τον σταθμό Κολυμπαρίου, στο Νοσοκομείο Χανίων για περαιτέρω εξετάσεις. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του είναι καλή και δεν διατρέχει κίνδυνο.

Το τελευταίο διάστημα έχουν καταγραφεί κι άλλα περιστατικά τραυματισμών από κεραυνό, όπως τον περασμένο Νοέμβριο, όταν τέσσερις στρατιώτες του 2/39 Συντάγματος Ευζώνων στο Μεσολόγγι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο ύστερα από χτύπημα κεραυνού στο χώρο του στρατοπέδου. Οι νεαροί οπλίτες τραυματίστηκαν την ώρα που έκαναν μπάνιο, όταν ο κεραυνός έπεσε στο στρατόπεδο και το ηλεκτρικό πεδίο μεταφέρθηκε μέσω του νερού.

Τον Ιούνιο του 2024 μία 13χρονη έχασε τη ζωή της από κεραυνό στη Χαλκιδική. Η 13χρονη κολυμπούσε στη θάλασσα με τους γονείς της, οι οποίοι αποφάσισαν να βγουν από το νερό, όταν ξέσπασε μπουρίνι. Εκείνη την στιγμή έπεσε κεραυνός και τραυμάτισε θανάσιμα την 13χρονη. Οι λουόμενοι κάλεσαν το ΕΚΑΒ, ωστόσο ήταν ήδη αργά για την ανήλικη.