Τέσσερις στρατιώτες του 2/39 Συντάγματος Ευζώνων στο Μεσολόγγι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο ύστερα από χτύπημα κεραυνού στον χώρο του στρατοπέδου.

Όπως αναφέρει το aixmi-news.gr, οι νεαροί οπλίτες τραυματίστηκαν την ώρα που έκαναν μπάνιο, όταν ο κεραυνός έπεσε στο στρατόπεδο και το ρεύμα μεταφέρθηκε μέσω του νερού.

Οι τέσσερις στρατιώτες υποβλήθηκαν σε εξετάσεις. Oι τρεις πήραν εξιτήριο, ενώ ο τέταρτος διακομίστηκε σε νοσοκομείο της Πάτρας για πιο αναλυτικό έλεγχο.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν επίσημες πληροφορίες που να κάνουν λόγο για σοβαρούς τραυματισμούς.