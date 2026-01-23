Σε άγριο καβγά μεταξύ συντρόφων στον Βόλο, 50χρονος χτύπησε με μαχαίρι τη 40χρονη σύντροφό του, τραυματίζοντάς την στην παλάμη του δεξιού χεριού.

Ένα σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε στον Βόλο, όταν 50χρονος επιτέθηκε με μαχαίρι στη 40χρονη σύντροφό του, τραυματίζοντάς την στο χέρι. Το επεισόδιο εκτυλίχθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης 22 Ιανουαρίου έξω από την πόλη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ζευγάρι συναντήθηκε στο σπίτι όπου διαμένει ο 50χρονος μαζί με τη μητέρα του. Η 40χρονη φέρεται να του τηλεφώνησε για να τον δει, ωστόσο η συνάντηση εξελίχθηκε σε έντονο καβγά.

Όπως κατέθεσε η γυναίκα στις αρχές, ο άνδρας την εξύβρισε, της τράβηξε τα μαλλιά και στη συνέχεια άρπαξε μαχαίρι, με το οποίο τη χτύπησε στην παλάμη του δεξιού της χεριού. Η γυναίκα άρχισε να αιμορραγεί και σύμφωνα με την ίδια, ο 50χρονος ήταν εκείνος που κάλεσε το ΕΚΑΒ. Ασθενοφόρο μετέφερε τη γυναίκα στο Νοσοκομείο Βόλου, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Παραμένει νοσηλευόμενη μέχρι την πλήρη ανάρρωσή της.

Εξαιτίας της νοσηλείας της, η 40χρονη δεν παρέστη στην εκδίκαση της υπόθεσης στο πλαίσιο του αυτοφώρου. Το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου ανέβαλε τη δίκη, ορίζοντας τακτική δικάσιμο για τις 6 Μαρτίου 2026.

Οι ισχυρισμοί του κατηγορούμενου

Ο 50χρονος, που συνελήφθη και κατηγορείται για πρόκληση επικίνδυνης ενδοοικογενειακής σωματικής βλάβης, ισχυρίστηκε ότι διατηρούσε σχέση έξι ετών με την 40χρονη. Ανέφερε ότι τη φιλοξενούσε στο σπίτι όπου ζει με την ηλικιωμένη μητέρα του, η οποία πάσχει από άνοια.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η γυναίκα του τηλεφώνησε ζητώντας χρήματα για να αγοράσει ναρκωτικά, γεγονός που προκάλεσε νέο καβγά. «Από τον δρόμο τη μάζεψα. Δεν θέλω να τη βλέπω. Της έχω κάνει ασφαλιστικά μέτρα να μην με πλησιάζει», φέρεται να είπε στο δικαστήριο.

Το δικαστήριο επέβαλε στον κατηγορούμενο περιοριστικούς όρους έως την εκδίκαση της υπόθεσης, απαγορεύοντάς του να προσεγγίζει τη γυναίκα σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων και να επικοινωνεί μαζί της με οποιονδήποτε τρόπο.