Ο Phil Collins, 74 ετών, έχει αποκτήσει 24ωρη νοσοκόμα που μένει μαζί του.

Τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας και πέρυσι νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο.

Παρά τις δυσκολίες, δηλώνει ότι υπάρχει ακόμα «ζωή στον παλιό σκύλο» καθώς προετοιμάζεται να γιορτάσει τα 75α γενέθλιά του στο τέλος του μήνα.

O Phil Collins μίλησε ανοιχτά για την κατάσταση της υγείας του, αποκαλύπτοντας ότι πλέον έχει δίπλα του νοσηλεύτρια σε 24ωρη βάση. Ο 74χρονος τραγουδιστής και πρώην ντράμερ των Genesis αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας τα τελευταία χρόνια. Όπως είχε δηλώσει το περασμένο καλοκαίρι, χρειάστηκε να νοσηλευθεί, ενώ τώρα προετοιμάζεται να γιορτάσει τα 75α γενέθλιά του στο τέλος του μήνα, επιμένοντας πως υπάρχει ακόμη, όπως είπε, «ζωή στον παλιό σκύλο».

Η καθημερινότητά του έχει αλλάξει ριζικά, καθώς μετά από πέντε επεμβάσεις στα γόνατα και προβλήματα στα νεφρά του, χρειάζεται συνεχή φροντίδα στο σπίτι. Ο ίδιος παραδέχθηκε ότι η υγεία του έχει δοκιμαστεί έντονα τα τελευταία χρόνια.

Η συνέντευξη στο BBC και οι δυσκολίες

Σε συνέντευξή του στη Zoe Ball για την εκπομπή Eras – In Conversation του BBC Two, ο Collins αναφέρθηκε στην πορεία του από τα πρώτα του χρόνια στους Genesis μέχρι τη σόλο καριέρα του, αλλά και στις μάχες που έχει δώσει με προβλήματα όπως ο διαβήτης τύπου 2 και οι επιπλοκές από χειρουργείο στη σπονδυλική στήλη.

«Έχω μια νοσοκόμα που μένει μαζί μου 24 ώρες το 24ωρο, για να βεβαιώνεται ότι παίρνω σωστά τα φάρμακά μου», δήλωσε. «Είχα προβλήματα με το γόνατό μου, ό,τι μπορούσε να πάει στραβά, πήγε. Κόλλησα COVID στο νοσοκομείο, τα νεφρά μου άρχισαν να υπολειτουργούν – όλα συνέπεσαν ταυτόχρονα».

Ο μουσικός εξήγησε ότι έχει υποβληθεί σε πέντε εγχειρήσεις στο γόνατο και πλέον μπορεί να περπατά, αν και με τη βοήθεια βακτηριών ή πατερίτσας.

Από τη δόξα των Genesis στις προσωπικές δυσκολίες

Η καριέρα του Collins ξεκίνησε το 1970, όταν έγινε ντράμερ των Genesis, ενώ τη δεκαετία του 1980 ακολούθησε σόλο πορεία με επιτυχίες όπως τα Against All Odds και Two Hearts. Ωστόσο, όπως παραδέχθηκε, η πίεση της δημοσιότητας και οι περιοδείες τον οδήγησαν σε υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ, κάτι που επιβάρυνε την υγεία του.

«Ίσως έπινα περισσότερο απ’ όσο έπρεπε και τα νεφρά μου καταστράφηκαν», ανέφερε. «Δεν ήμουν ποτέ τύπος που ξενυχτούσε πίνοντας, αλλά έπινα μέσα στη μέρα. Ποτέ δεν ένιωθα μεθυσμένος, αν και έπεσα δυο-τρεις φορές. Τελικά, όλα με πρόλαβαν και πέρασα μήνες στο νοσοκομείο».

Νέα αρχή και αισιοδοξία

Παρά τις δυσκολίες, ο Collins – πατέρας πέντε παιδιών, ανάμεσά τους και η ηθοποιός Lily Collins – δηλώνει αισιόδοξος για το μέλλον. «Αυτό που θέλω τώρα είναι να ξαναβρώ τη φυσική μου κατάσταση και να εξερευνήσω αν υπάρχει ακόμη μουσική μέσα μου», είπε. «Πρέπει να αρχίσεις να το κάνεις για να δεις αν μπορείς. Αλλιώς δεν το κάνεις ποτέ. Αυτό είναι κάτι που έχω μπροστά μου».