Στον δήμο της Αθήνας υπάρχουν περίπου 1.500 εγκαταλελειμμένα κτίρια που δεν χρησιμοποιούνται, ενώ στον δήμο Πειραιά τα αντίστοιχα κτίρια είναι δεκάδες.

Μέρος ενός εγκαταλελειμμένου κτιρίου κατέρρευσε σήμερα το πρωί στη Λεωφόρο Αλέξανδρου Παπαναστασίου στην Καστέλλα, εξαιτίας της χθεσινής κακοκαιρίας.

Ο δήμαρχος Πειραιά, Γιάννης Μώραλης, και οι αρμόδιοι Αντιδήμαρχοι έσπευσαν στο σημείο, όπου τα συνεργεία του δήμου απομάκρυναν τα επικίνδυνα τμήματα και περιφράχθηκε το ακίνητο για λόγους ασφαλείας.

Παλιά κτίρια στέκουν σαν…φαντάσματα ανάμεσα σε σύγχρονες πολυκατοικίες και κτίσματα. Πολλά από αυτά κουβαλούν στις…πλάτες τους περισσότερο από έναν αιώνα ζωής. Και μπορεί δεκαετίες πριν να ήταν κτίρια «ζωντανά» και κατοικήσιμα, πλέον τα περισσότερα από αυτά είναι άκρως επικίνδυνα και αποτελούν παγίδες για περαστικούς και κατοίκους.

Στον δήμο της Αθήνας τα κτίρια που έχουν χαρακτηριστεί εγκαταλελειμμένα και δεν είναι σε κάποια χρήση φτάνουν τα 1.500. Αντίστοιχα στον δήμο Πειραιά είναι δεκάδες αυτά τα κτίρια. Μέρος ενός τέτοιου κτιρίου κατέρρευσε σήμερα το πρωί στη Λεωφόρο Αλέξανδρου Παπαναστασίου, στην κεντρική οδική αρτηρία της Καστέλλας και σε μία από τις κύριες εξόδους της πόλης, λόγω της χθεσινής κακοκαιρίας.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ο δήμαρχος της πόλης, Γιάννης Μώραλης καθώς και οι αρμόδιοι Αντιδήμαρχοι, ενώ τα συνεργεία του δήμου επιχείρησαν άμεσα, απομακρύνοντας τα επικίνδυνα τμήματα του κτηρίου και περιφράσσοντας το ακίνητο.

Είναι χαρακτηριστικό πως για το συγκεκριμένο εγκαταλελειμμένο κτίριο, το οποίο έχει χαρακτηριστεί διατηρητέο, ο δήμος Πειραιά από το 2016 έχει προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες. Ωστόσο, σύμφωνα με ανακοίνωση του δήμου, αφενός οι ιδιοκτήτες του επιδεικνύουν πλήρη αδιαφορία, αφετέρου το ισχύον νομικό πλαίσιο δεν επιτρέπει στον δήμο να προχωρήσει άμεσα σε κατεδάφιση ή σε άλλες αναγκαστικές ενέργειες, χωρίς να κινδυνεύει να βρεθεί στη θέση του υπεύθυνου.

«Στο εγκαταλελειμμένο κτήριο, το οποίο μάλιστα είναι χαρακτηρισμένο ως διατηρητέο, αποτυπώνεται η παθογένεια δεκαετιών του κεντρικού κράτους και της δημόσιας διοίκησης. Πρόκειται για ένα ακίνητο στην κεντρική αρτηρία της Καστέλλας, εγκαταλελειμμένο εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Η Πολεοδομία έχει συντάξει έκθεση επικινδυνότητας και από το 2016 η υπόθεση έχει διαβιβαστεί στον εισαγγελέα και οι ιδιοκτήτες, επιδεικνύοντας πλήρη αδιαφορία, είχαν περιοριστεί σε μια απλή περίφραξη του χώρου. Είμαστε τυχεροί που η κατάρρευση σημειώθηκε νωρίς το πρωί και δεν υπήρχαν διερχόμενοι πεζοί. Είμαστε τυχεροί που δεν είχαμε νεκρούς», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Γιάννης Μώραλης.

Πρόσθεσε, δε, πως η ευθύνη μετακυλίεται διαρκώς στην τοπική αυτοδιοίκηση, η οποία προφανώς δεν μπορεί να αντιμετωπίσει αυτά τα φαινόμενα, ενώ οι ιδιοκτήτες συνεχίζουν να αδιαφορούν πλήρως. «Το πρόβλημα επιτείνεται από ένα πλέγμα πολύπλοκων και χρονοβόρων νόμων, που στην πράξη δεν μπορούν να εφαρμοστούν. Αν δεν αλλάξει άμεσα η νομοθεσία, είναι βέβαιο ότι τα επόμενα χρόνια θα θρηνήσουμε θύματα. Ουδείς ασχολείται ουσιαστικά. Κινδυνεύω να πάω κατηγορούμενος, καθώς με εντολή μου κατεδαφίστηκε μέρος του εναπομείναντος κτηρίου, προκειμένου να αποτραπεί άμεσος κίνδυνος για διερχόμενους και πεζούς. Από το να θρηνήσουμε θύματα, ας πάω κατηγορούμενος».