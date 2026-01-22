Ο 44χρονος κατηγορούμενος για το έγκλημα στο Αγρίνιο κρίθηκε προφυλακιστέος μετά τη μαραθώνια απολογία του.

Στην απολογία του, ο κατηγορούμενος υποστήριξε ότι δεχόταν απειλές και φοβήθηκε για τη ζωή του, δηλώνοντας ότι αναγκάστηκε να πυροβολήσει επειδή αλλιώς θα το έκανε κάποιος άλλος.

Το έγκλημα συντάραξε την τοπική κοινωνία του Λιθοβουνίου και προκάλεσε έντονη αναστάτωση στη χώρα, ενώ νέες μαρτυρίες και εικόνες φωτίζουν περαιτέρω τις συνθήκες του.

Συνεχίζονται οι αποκαλύψεις για το έγκλημα στο Αγρίνιο, με θύμα τον 50χρονο κοινοτάρχη Λιθοβουνίου και δράστη τον 44χρονο πρώην φίλο του, το οποίο έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία και προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον σε όλη τη χώρα.

Από τις ανέμελες στιγμές των περασμένων Χριστουγέννων, όταν ο κοινοτάρχης του Λιθοβουνίου Αιτωλοακαρνανίας και η σύζυγός του ταξίδευαν στο Καρπενήσι με τον κουμπάρο τους, μέχρι το φονικό που πάγωσε το χωριό, οι νέες μαρτυρίες και τα στοιχεία που παρουσίασε η εκπομπή Live News του MEGA αποκαλύπτουν σταδιακά το παρασκήνιο των δραματικών εξελίξεων. Ο 44χρονος κατηγορούμενος που κρίθηκε προφυλακιστέος μετά τη μαραθώνια απολογία του, υποστήριξε ότι δεχόταν απειλές, ότι φοβήθηκε για τη ζωή του και ισχυρίστηκε ότι πυροβόλησε από φόβο, λέγοντας πως «αν δεν το έκανε εκείνος, θα το έκανε ο 50χρονος».

Μόλις λίγες ημέρες πριν το τραγικό περιστατικό, ένα βίντεο έδειχνε μια εντελώς διαφορετική εικόνα. Η σχέση του θύματος με τη σύζυγό του φαινόταν να έχει αποκατασταθεί πλήρως. Το ζευγάρι είχε πραγματοποιήσει χριστουγεννιάτικο ταξίδι με τον κουμπάρο του στο Καρπενήσι και έδειχνε να το απολαμβάνει. Σύμφωνα με μαρτυρίες, το ζευγάρι είχε αφήσει πίσω του την κρίση του παρελθόντος, μια περίοδο που είχε σχολιαστεί έντονα στην τοπική κοινωνία. Συγγενής του θύματος ανέφερε ότι το περασμένο Πάσχα στο χωριό όλοι συζητούσαν για τη σοβαρή κρίση στον γάμο του κοινοτάρχη και για τη συμπεριφορά της συζύγου του.

Η μαρτυρία συγγενούς του θύματος

«Ήθελε να φύγει. Ήθελε να πάρει από τον Κώστα 50-60 χιλιάρικα, όπως τα πήρε. Μετά ο Κώστας της τα ζητούσε πίσω, πριν προλάβει να φύγει. Έλεγε εκείνη την ημέρα, ότι θα του δώσει τα λεφτά. Πήγε στον στάβλο, έκοψε τις φλέβες της για να μην του δώσει τα λεφτά» λέει συγγενείς του 50χρονου. Η σύζυγος του θύματος βρέθηκε στον στάβλο αιμόφυρτη, όπως λέει συγγενής του.

«Ο Κώστας έστειλε τον ξάδελφό του, γιατί αργούσε η Γ… να γυρίσει από τα πρόβατα. Άρα ανησύχησε για τη γυναίκα του. Πήγε ο ξάδελφός του, τη βρήκε με τα αίματα και την “βούτηξε”, την πήγε στο νοσοκομείο και έτσι τη σώσανε» πρόσθεσε ο ίδιος. Για ένα διάστημα εκείνη την περίοδο χρειάστηκε να νοσηλευτεί και στη συνέχεια αποφάσισε να μετακομίσει στην Πάτρα.

«Υπέγραψε ο Κώστας για να φύγει (από το νοσοκομείο), αλλιώς δεν μπορούσε να φύγει. Ήθελαν να την κλείσουν σε κάποιο (θεραπευτήριο). Έφυγε από την Πάτρα, στις αδελφές της για κάποιο διάστημα. Μετά νοίκιασε σπίτι και ο Σ… (δράστης) πηγαινοερχόταν, μέχρι που του “φάγανε” όλα τα λεφτά και η Γ… γύρισε πίσω» λέει συγγενικό πρόσωπο του θύματος.

Το περασμένο καλοκαίρι τόσο ο 50χρονος που δολοφονήθηκε, όσο και η σύζυγός του, αποφάσισαν να δώσουν μια δεύτερη ευκαιρία στον γάμο τους. Τα Χριστούγεννα το ζευγάρι έδειχνε να έχει αφήσει πίσω τις δυσάρεστες καταστάσεις του παρελθόντος, αλλά οι εντάσεις στο χωριό συνεχίζονταν.

Στην κατάθεσή της στους αστυνομικούς η σύζυγος του θύματος παραδέχτηκε, ότι είχε σχέση με τον κατηγορούμενο, ανέφερε ότι ο σύζυγός της τον απειλούσε, δήλωσε συγκλονισμένη από στυγερό έγκλημα και τόνισε, ότι δεν είχε ικανό τον 44χρονο να διαπράξει τη δολοφονία που ομολόγησε.

Τι υποστήριξε ο δικηγόρος του 44χρονου στο Live News

Ο 44χρονος καθ’ ομολογίαν δράστης του φονικού κρίθηκε προφυλακιστέος με τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα και πήρε τον δρόμο για τις φυλακές του Κορυδαλλού. Ο δικηγόρος του 44χρονου, Χρήστος Τσιμπούκης, μιλώντας στο Live News είπε, πως η κατάσταση ανάμεσα στους δύο φίλους ήταν φορτισμένη από καιρό λόγω των γεγονότων με τη γυναίκα.

«Χθες κατέθεσαν οχτώ άτομα για τη σχέση του θύματος με τον κατηγορούμενο. Συστηματικά η σχέση του θύματος με τον κατηγορούμενο ήταν σε ένταση και όχι με υπαιτιότητα του 44χρονου» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Τσιμπούκης.

Στο Λιθοβούνι Αγρινίου οι στενοί συγγενείς και οι φίλοι των δύο οικογενειών προσπαθούν να συνέλθουν και να συμβιβαστούν με αυτό που συνέβη.