Καταδικάστηκε σε 12ετή κάθειρξη ο 24χρονος που παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα με τη μοτοσικλέτα του 27χρονη νηπιαγωγό μπροστά στο Θεαγένειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.

Το δυστύχημα συνέβη το βράδυ της 25ης Αυγούστου 2022, δύο μέρες πριν από τον προγραμματισμένο γάμο της 27χρονης, η οποία υπέκυψε μετά από έξι ημέρες νοσηλείας.

Οι δικηγόροι της οικογένειας κατήγγειλαν επικίνδυνες οδηγικές πρακτικές και τόνισαν την ανάγκη αλλαγής της οδηγικής κουλτούρας στην Ελλάδα.

Στη φυλακή οδηγείται μετά την καταδίκη του σε 12ετή κάθειρξη, ο 24χρονος που παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα με τη μοτοσικλέτα του 27χρονη νηπιαγωγό, την ώρα που επιχειρούσε να περάσει πεζή μπροστά στο Θεαγένειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης.

Το περιστατικό συνέβη το βράδυ της 25ης Αυγούστου του 2022, δύο 24ωρα πριν από τον προγραμματισμένο γάμο της 27χρονης, η οποία νοσηλεύτηκε έξι μέρες σε νοσοκομείο, όπου τελικά υπέκυψε στα βαρύτατα τραύματά της. Ο δικηγόρος της οικογένειας του θύματος, Αστέρης Παπαδημητρίου, δήλωσε ότι ο 24χρονος «όχι μόνο έκανε επικίνδυνους ελιγμούς, αλλά δεν κοίταγε καν μπροστά του, γιατί κοιτούσε προς τα πίσω μήπως το περιπολικό κυνηγά αυτόν, ξέροντας τι παραβάσεις κουβαλά».

Ο έτερος συνήγορος της οικογένειας του θύματος, Βασίλης Σιαπέρας επεσήμανε, ότι πρέπει να συνειδητοποιήσουμε όλοι, ότι πρέπει να αλλάξουμε οδηγική κουλτούρα. «Από την πλευρά της οικογένειας η απόφαση έρχεται ως μία ηθική δικαίωση. Προφανώς δεν πρόκειται καμία δικαστική απόφαση να απαλύνει τον πόνο αυτής της οικογένεια ς για το χαμό μίας κοπέλας 27 χρονών και μάλιστα δύο ημέρες πριν παντρευτεί. Παρ’ όλα αυτή η σημασία αυτής της απόφασης νομίζω έγκειται στο γεγονός ότι πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι θα πρέπει να αλλάξει άρδην η οδηγική κουλτούρα στη χώρα μας» είπε χαρακτηριστικά.

Αποκλειστικό βίντεο ντοκουμέντο της παράσυρσης

Η εκπομπή Live News του MEGA έχει εξασφαλίσει βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της παράσυρσης της 27χρονης νηπιαγωγού. Το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης έκρινε ένοχο τον 24χρονο και τον έστειλε στην φυλακή, πάρα τη μεταμέλεια που δήλωσε.

Η μητέρα της 27χρονης συγκλονίζει, μιλώντας στην εκπομπή. «Αυτό (ο 24χρονος) είναι ένα παιδί, που ο πατέρας του αποφάσισε, χωρίς να έχει δίπλωμα, να του αγοράσει μηχανή και έγινε αυτό που έγινε. Δεν φορούσε κράνος, δεν είχε φώτα αναμμένα, δεν είχε άδεια να κυκλοφορήσει. Στη σέλα της μηχανής είχε κάπου δέκα κλήσεις. Δεν έκανε ούτε ένα ελιγμό, λέει ότι στην αρχή δεν κατάλαβε ότι χτύπησε άνθρωπο, σηκώθηκε να μαζέψει τη μηχανή, η μηχανή δεν έπαιρνε μπρος. Όλη του η έννοια ήταν στη μηχανή, που ήταν καινούργια και δεν έπαιρνε μπρος» λέει.

Η ίδια θα διαψεύσει και τον ισχυρισμό, πως ίσως η κόρη της να μην ήταν σε εγρήγορση. Δεν επέστρεφε από μπάτσελορ, θα πει, αλλά ήταν ξεκούραστη και πήγαινε με τις φίλες της για τις προετοιμασίες του γάμου. «Αυτό είχε γίνει στις 24 του μήνα, δεν έχει καμία σχέση . Αυτό είχε γίνει 24 ώρες πριν. Το πρωί κοιμήθηκε μέχρι τις 12:00, μετά σηκώθηκαν, πήγαν με τον αρραβωνιαστικό της στο μοναστήρι να πάρουν ευχή, ευλογία για τον γάμο τους» θα πει.