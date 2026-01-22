Το μπέρδεμα με το IRIS και την υποχρέωση υποβολής δήλωσης για το χαρτζιλίκι στα παιδιά από τους γονείς ξεκαθάρισε ο εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος, μιλώντας στο Action24.

Όπως εξήγησε, δεν υπάρχει καμία υποχρέωση υποβολής δήλωσης για τα ποσά που μεταφέρονται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας IRIS. Η διευκρίνιση αυτή έρχεται μετά από σειρά ερωτημάτων που προέκυψαν σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση των ποσών αυτών.

«Όχι, δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής στην πλατφόρμα myProperty κάθε φορά που ένας γονέας δίνει μέσω IRIS ένα χαρτζιλίκι στο παιδί του. Έκανε και μια ανακοίνωση και η ΑΑΔΕ και έβαλε τα πράγματα σε μια σειρά γιατί υπήρχε αρκετή αγωνία ιδιαίτερα στα social media, το παρατήρησα και εγώ, ότι έρχεται η ΑΑΔΕ να φορολογήσει, να ελέγξει και να υποχρεώσει σε δήλωση στο myProperty για τόσο απλά πράγματα που είναι το χαρτζιλίκι» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος τόνισε πως «η κατάσταση είναι η εξής: 1ον, το παιδί δεν φορολογείται για το χαρτζιλίκι που λαμβάνει, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό».

Τι ισχύει με το “χαρτζιλίκι” και το IRIS:

Δεν αποτελεί φορολογητέο εισόδημα για το παιδί

Δεν είναι δωρεά

Δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής σχετικής δήλωσης στο myProperty

«Το φορολογητέο εισόδημα είναι συγκεκριμένο και προβλέπεται εδώ και χρόνια στους νόμους του κράτους και παράγεται είτε από τη μισθωτή απασχόληση είτε από την παροχή υπηρεσιών. Επομένως, αν είναι να φορολογηθεί κάποιος, είναι ο γονέας για το ποσό που παράγει. Το χαρτζιλίκι που μεταφέρεται μέσω IRIS δεν αποτελεί δωρεά, άρα δεν χρειάζεται να υποχρεωθεί ο γονέας να το δηλώνει κάθε φορά και στην πλατφόρμα myProperty. Κατοχυρώνεται επομένως ο γονέας, μπορεί να συνεχίζει να στέλνει χρήματα και μέσω IRIS στο παιδί του» σημείωσε.

Ο κ. Τσάπαλος πρόσθεσε ότι η ρύθμιση καλύπτει και τους γονείς με προστατευόμενα τέκνα έως 25 ετών, εφόσον φοιτούν. «Μιλάμε για εύλογα ποσά, όχι για χιλιάδες ευρώ κάθε μέρα ή μήνα. Μιλάμε για εύλογα ποσά που μπορούν να δικαιολογήσουν τον όρο χαρτζιλίκι. Άρα δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας» υπογράμμισε.

Σε ερώτηση για το ύψος των ποσών, απάντησε: «Εύλογα, εύλογα, 50, 100, 150 ευρώ. Δεν πρόκειται η ΑΑΔΕ να ελέγξει για τέτοια ποσά. Αν όμως μιλάμε για 800, 900 ή 1.000 ευρώ καθημερινά, τότε προφανώς δεν μιλάμε για χαρτζιλίκι αλλά για κάποια άλλη συναλλαγή, όπου υπάρχει δυνατότητα ελέγχου».

Η ανακοίνωση της ΑΑΔΕ

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) εξέδωσε επίσης διευκρίνιση για το «χαρτζιλίκι» που μεταφέρεται από γονείς προς τα παιδιά τους μέσω του συστήματος άμεσων πληρωμών IRIS.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι μεταφορές που γίνονται για την κάλυψη μικροεξόδων ή του λεγόμενου «χαρτζιλικιού» δεν αποτελούν δωρεές και δεν υπάρχει υποχρέωση δήλωσης.

Η ΑΑΔΕ διευκρινίζει ότι οι συναλλαγές αυτές, όταν αφορούν την κάλυψη δαπανών διαβίωσης των παιδιών, ιδίως αν πρόκειται για προστατευόμενα μέλη, όπως ανήλικους ή φοιτητές έως 25 ετών, δεν δημιουργούν καμία υποχρέωση υποβολής δήλωσης δωρεάς στην πλατφόρμα myProperty.