Η εθνική ομάδα πόλο ανδρών επιβεβαίωσε την ανωτερότητά της και απέναντι στη Ρουμανία, επικρατώντας με 18-9 στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Βελιγραδίου. Με αυτό το αποτέλεσμα, η Ελλάδα έγινε η μοναδική ομάδα της διοργάνωσης που ολοκλήρωσε και τις δύο φάσεις των ομίλων με έξι νίκες σε ισάριθμους αγώνες.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα δεν άφησε κανένα περιθώριο αμφισβήτησης από τα πρώτα λεπτά. Με όπλο την εξαιρετική άμυνα και αποτελεσματικότητα στον παίκτη παραπάνω, προηγήθηκε γρήγορα με 4-0, πριν συμπληρωθεί το πεντάλεπτο, κλείνοντας το πρώτο οκτάλεπτο στο 5-0.

Οι Ρουμάνοι βρήκαν το πρώτο τους γκολ στο 12’ με πέναλτι, ωστόσο η Ελλάδα συνέχισε στον ίδιο ρυθμό, ανεβάζοντας τη διαφορά στο 9-1 πριν την ανάπαυλα. Στο δεύτερο ημίχρονο οι διεθνείς χαλάρωσαν, όμως διατήρησαν τον πλήρη έλεγχο, φτάνοντας άνετα στη νίκη.

Πλέον, η ομάδα του Θοδωρή Βλάχου στρέφει την προσοχή της στον μεγάλο ημιτελικό της Παρασκευής (23/1, 18:00), όπου θα αντιμετωπίσει την Ουγγαρία με φόντο την πρόκριση στον τελικό και τα μετάλλια.

Τα οκτάλεπτα: 0-5, 1-4, 4-4, 4-5