Με προβλήματα ξεκίνησε η προετοιμασία του Άρη για την εντός έδρας αναμέτρηση της επόμενης Κυριακής (25/01) κόντρα στον Λεβαδειακό.

Ένα ματς που έρχεται στον απόηχο της ήττας από την ΑΕΛ Novibet και το βαρύ κλίμα το οποίο έχει δημιουργήσει, συν τα προβλήματα τα οποία καλείται να διαχειριστεί ο Μανόλο Χιμένεθ.

Το νεότερο είναι αυτό του Πέδρο Άλβαρο. Ο Πορτογάλος στόπερ υπέστη θλάση 1ου προς 2ο βαθμό και έτσι αναμένεται να μείνει εκτός για τις επόμενες τρεις εβδομάδες.

Παράλληλα, εκτός από το ματς κόντρα στους Βοιωτούς θα παραμείνει ο Τίνο Καντεβέρε λόγω τραυματισμού, όπως και ο Φρέντρικ Γένσεν που ταλαιπωρείται ακόμα από ίωση.

Αλφαρέλα και Μεντίλ συνεχίζουν τα δικά τους προγράμματα και σταδιακά μετρούν αντίστροφα για την επιστροφή τους στην αγωνιστική δράση.