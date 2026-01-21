Ο Δημήτρης Σκαρμούτσος παρουσιάζει ένα ιδιαίτερο πιάτο. Σήμερα το μενού είχε μπουκατίνι με σάλτσα λεμονιού και τόνο. Ένα γευστικό συνδυασμό που ξεχωρίζει για τη φρεσκάδα και την απλότητά του.

Στην κουζίνα του εστιατορίου «Buongiorno», ο γνωστός σεφ ετοιμάζει τη συνταγή βήμα προς βήμα, προσφέροντας ένα πιάτο που ισορροπεί ανάμεσα στην ιταλική παράδοση και τη μεσογειακή γεύση.

Ακολουθήστε τις οδηγίες του Δημήτρη Σκαρμούτσου και απολαύστε ένα πιάτο ιδανικό για κάθε περίσταση, με έντονο άρωμα λεμονιού και τρυφερό τόνο που απογειώνουν το τραπέζι σας.

Ιταλοί ξεσπούν στο TikTok για… κάτι που κάνουμε σχεδόν όλοι οι Έλληνες όταν τρώμε μακαρόνια

Πρόκειται για ένα πιάτο που ξεκίνησε από την Ιταλία, ωστόσο πλέον τρώγεται σε ολόκληρο τον πλανήτη!

Πρόκειται για ένα πιάτο εύκολο και γρήγορο να φτιαχτεί, με απεριόριστες παραλλαγές και φυσικά αρκετά φθηνό!

Φυσικά αναφερόμαστε στα ζυμαρικά, τα οποία μπορεί θα τα συναντήσουμε σε οποιοδήποτε μέρος του πλανήτη κι αν βρεθούμε, είτε ως συνοδευτικό, είτε ως το κυρίως γεύμα!

Κι όμως κάποιοι… τρώμε τα μακαρόνια λάθος, σύμφωνα με τους Ιταλούς

Παρ’ όλα αυτά, όπως αποδεικνύεται, πάρα πολλοί άνθρωποι τρώνε «λάθος» τα ζυμαρικά εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Τουλάχιστον έτσι ισχυρίζονται οι Ιταλοί.

Αν είστε «μακαρονάς», πρέπει να ξέρετε ότι δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιείτε κουτάλι για να τα φάτε, παρόλο που πολλοί άνθρωποι συχνά επιλέγουν να στριφογυρίζουν τα ζυμαρικά τους πριν τα φάνε.

Κάτι που κάνουμε οι περισσότεροι Έλληνες!

Ένας γνωστός ιταλικός λογαριασμός στο TikTok, στον οποίο σατιρίζουν διάφορα ιταλικά στερεότυπα, «αποκάλυψε» τον τρόπο που θα πρέπει να τρώτε τα μακαρόνια σας, αν θέλετε να τα τρώτε σαν πραγματικοί Ιταλοί.

Τι πρέπει να κάνετε; Πάνω απ’ όλα να πετάξετε το κουτάλι σας!

Στην Ιταλία η χρήση κουταλιού για τα μακαρόνια είναι «ασέβεια» και «ιεροσυλία» εξηγούν.

Στο βίντεο γράφει: «Κανόνας 1. Δεν χρειάζεσαι κουτάλι. Κανόνας 2. Δεν χρειάζεται να κόψεις τα μακαρόνια. Το μαχαίρι δεν χρειάζεται. Κανόνας 3. Βάλτε το πιρούνι στον πάτο του πιάτου και γυρίζετε γύρω γύρω».

Έγινε viral

Φυσικά το βίντεο έγινε αμέσως viral με τους χρήστες να εξηγούν στα σχόλια το πώς τους αρέσει να τρώνε ζυμαρικά, ενώ δεν είναι λίγοι αυτοί που… σοκάρονται επειδή χρησιμοποιούν συνέχεια μαχαίρια και κουτάλια.

Χαρακτηριστικό είναι το σχόλιο ενός ατόμου, ο οποίος ισχυρίζεται πως «στην πραγματικότητα, οι άνθρωποι σε ορισμένες περιοχές χρησιμοποιούν και κουτάλι».

Μάλιστα, ένας άλλος πρόσθεσε: «Ποιος χρησιμοποιεί μαχαίρια;»

Και ένας τρίτος ρώτησε: «Είμαι ο μόνος που χρησιμοποιεί κουτάλι για να γυρίσει τα μακαρόνια;»