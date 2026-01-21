Αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες σε παράδρομο της λεωφόρου Συγγρού, στο ρεύμα προς Πειραιά, αργά το απόγευμα της Τετάρτης 21/1, προκαλώντας τρόμο σε περίοικους και καταστηματάρχες.

Αναστάτωση επικράτησε αργά το απόγευμα της Τετάρτης (21/1) στη λεωφόρο Συγγρού, όταν ένα Ι.Χ. αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες.

Εν μέσω κακοκαιρίας, στο όχημα που ήταν παρκαρισμένο στον παράδρομο της λεωφόρου Συγγρού, στο ρεύμα προς Πειραιά, ξέσπασε από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία φωτιά, προκαλώντας τρόμο και αναστάτωση σε καταστηματάρχες, περίοικους και πεζούς, καθώς και στους ιδιοκτήτες άλλων αυτοκινήτων, που ήταν σταθμευμένα πλησίον, μόλις αντιλήφθηκαν τι συνέβη.

Στο σημείο έσπευσε η Πυροσβεστική, η οποία κατάφερε να σβήσει τη φωτιά, ωστόσο το όχημα είχε υποστεί ήδη σημαντικές ζημιές.