Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας (19/1/26) σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στην οδό Σοφοκλή Βενιζέλου, στο Χαλάνδρι.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε στις 18:05 σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου και μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης ενώ δεν έχουν αναφερθεί εγκλωβισμένα άτομα.

Στο σημείο έχουν σπεύσει 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.