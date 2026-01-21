Η κακοκαιρία μετατοπίζεται ανατολικότερα την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου, επηρεάζοντας κυρίως το Αιγαίο και ιδιαίτερα τα ανατολικά του τμήματα.

Ισχυρά καιρικά φαινόμενα με βροχές και σποραδικές καταιγίδες αναμένονται στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου καθώς και στα Δωδεκάνησα, συνοδευόμενα από πολύ θυελλώδεις ανέμους.

Σε Ιόνιο, δυτικά ηπειρωτικά, Πελοπόννησο, Κυκλάδες, Κρήτη, Δωδεκάνησα, βόρειο και ανατολικό Αιγαίο, αναμένονται νεφώσεις με βροχές έως τις πρωινές ώρες στην ανατολική Μακεδονία και Θράκη.

Στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας ο καιρός θα είναι με νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου, η κακοκαιρία μετατοπίζεται ανατολικότερα, επηρεάζοντας κυρίως το Αιγαίο και ιδιαίτερα τα ανατολικά του τμήματα. Παράλληλα, καιρικά φαινόμενα θα εκδηλωθούν και στα δυτικά, τα νότια και τα βορειοανατολικά τμήματα της χώρας.

Βροχές και καταιγίδες σε μεγάλο μέρος της χώρας

Στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά, την Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα, τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου, καθώς και έως τις πρωινές ώρες στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, αναμένονται νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι ιδιαίτερα ισχυρά στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου έως τις προμεσημβρινές ώρες, καθώς και στα Δωδεκάνησα έως τις μεσημβρινές ώρες, συνοδευόμενα από πολύ θυελλώδεις ανέμους.

Στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας, ο καιρός θα χαρακτηρίζεται από νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις στα ορεινά

Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά, κυρίως στα κεντρικά και νότια τμήματα, χωρίς ωστόσο να δημιουργούνται ιδιαίτερα προβλήματα.

Ισχυροί έως θυελλώδεις άνεμοι στο Αιγαίο

Οι άνεμοι θα πνέουν γενικά νότιοι-νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ, φτάνοντας τοπικά τα 6 με 7 μποφόρ, ενώ έως το μεσημέρι στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα θα επικρατήσουν νοτιοανατολικοί άνεμοι 6 με 8 και τοπικά έως 9 μποφόρ.

Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στις περισσότερες περιοχές. Στα βόρεια και κεντρικά ηπειρωτικά θα φτάσει τους 9 με 10 και τοπικά 11 βαθμούς Κελσίου, στις υπόλοιπες περιοχές τους 12 με 14 και τοπικά 15 βαθμούς, ενώ σε Κρήτη, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα θα αγγίξει τους 16 με 17 και τοπικά 18 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική, αναμένονται νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν, με τοπικές βροχές κατά διαστήματα, ενώ αργά τη νύχτα προς την Παρασκευή δεν αποκλείονται μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 14 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα είναι αρχικά μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, στρεφόμενοι βαθμιαία σε νότιους-νοτιοδυτικούς έως 5 μποφόρ.

Στη Θεσσαλονίκη, ο καιρός θα παρουσιάσει μερική ηλιοφάνεια, με νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 2 έως 10 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι-βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ, εξασθενώντας από το απόγευμα.

Η εξέλιξη του καιρού τις επόμενες ημέρες

Την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου, στις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου θα επικρατήσουν αυξημένες νεφώσεις με βροχές, ενώ κυρίως στα Δωδεκάνησα θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες, με τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά, τα νότια τμήματα της Πελοποννήσου, καθώς και τις πρωινές ώρες στην ανατολική Στερεά και την Εύβοια. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ και πρόσκαιρα στο Αιγαίο έως 5 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο, ιδιαίτερα στα βόρεια.

Το Σάββατο 24 Ιανουαρίου, στα δυτικά και το ανατολικό Αιγαίο προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα υπάρχουν διαστήματα ηλιοφάνειας, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες και τοπικές βροχές. Από το απόγευμα αναμένονται ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Μακεδονίας, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 3 με 5 μποφόρ, με τάση ενίσχυσης από το βράδυ. Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή.