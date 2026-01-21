Ο Δήμος Δελφών αποφάσισε να χορηγήσει επίδομα στέγασης και σίτισης ύψους 400 ευρώ στον γιατρό Νεφρολογίας που θα προσληφθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Άμφισσας.

Η απόφαση λήφθηκε σε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τρίτη, 20 Ιανουαρίου 2026.

Ο Δήμος Δελφών αποφάσισε να χορηγήσει επίδομα στέγασης και σίτισης ύψους 400 ευρώ στον γιατρό Νεφρολογίας που πρόκειται να προσληφθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Άμφισσας. Η απόφαση ελήφθη ομόφωνα σε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου, η πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο της προσπάθειας ενίσχυσης του νοσοκομείου και της παροχής κινήτρων για την κάλυψη κρίσιμων θέσεων ιατρικού προσωπικού. Η νέα αυτή δράση ακολουθεί τη συνάντηση του Δημάρχου Δελφών Παναγιώτη Ταγκαλή με τον Διοικητή του Νοσοκομείου, Γεώργιο Γεροντίδη.

Όπως επισημαίνεται, η Μονάδα Τεχνητού Νεφρού του νοσοκομείου εξυπηρετεί περισσότερους από 24 ασθενείς, χωρίς να διαθέτει μόνιμο νεφρολόγο. Η λειτουργία της καλύπτεται με τη συνδρομή ιδιωτών ιατρών και μετακινούμενων συναδέλφων από άλλες υγειονομικές δομές της περιφέρειας. «Το γεγονός αυτό δυσχεραίνει την εύρυθμη λειτουργία της και επηρεάζει άμεσα την ποιότητα και την επάρκεια των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας», τόνισε ο εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος Παναγιώτης Μερινόπουλος.

Η ανακοίνωση του Δήμου Δελφών

Για την παροχή οικονομικών από το Δήμου Δελφών, στο νεοδιοριζόμενο ιατρό Νεφρολογίας που θα προσληφθεί στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα στο Γενικό Νοσοκομείο Άμφισσας, αποφάσισε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο Δ. Δελφών, σε έκτακτή συνεδρίασή του, σήμερα Τρίτη, 20 Ιανουαρίου 2026.

Πιο συγκεκριμένα και σε συνέχεια της συνάντησης του Δημάρχου Δ. Δελφών, κ. Παναγιώτη Ταγκαλή με τον Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Άμφισσας κ. Γεώργιο Γεροντίδη, ο Δήμος Δελφών, για μία ακόμα φορά, αποφασίζει να συμβάλει στη θεσμοθέτηση επιπλέον κινήτρων για την κάλυψη θέσεων εργασίας στο μεγαλύτερο Νοσηλευτικό Ίδρυμα του Νομού Φωκίδας, αυτή τη φορά εστιάζοντας στην προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ιατρού Νεφρολογίας (Επιμελητή Β΄) κλάδου Ε.Σ.Υ.

Όπως ανέφερε κατά την εισήγησή του ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος, καθ’ ύλην αρμόδιος της Δ/νσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Παναγιώτης Μερινόπουλος, η Μονάδα Τεχνητού Νεφρού του Νοσοκομείου είναι ενεργή εξυπηρετώντας αυτή τη στιγμή άνω των 24 ασθενών, ωστόσο δεν υπηρετεί μόνιμος ιατρός Νεφρολόγος σε αυτήν. Η κάλυψη λειτουργίας της επιτελείται με την υπηρεσία δύο ιδιωτών ιατρών Νεφρολόγων με σύμβαση απόδειξης παροχής υπηρεσιών (ΑΠΥ) και μετακινούμενους ιατρούς Νεφρολόγους από άλλες υγειονομικές δομές της Υγειονομικής Περιφέρειας (Λαμία & Τρίκαλα).

«Το γεγονός αυτό δυσχεραίνει την εύρυθμη λειτουργία της και επηρεάζει άμεσα την ποιότητα και την επάρκεια των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας», σημείωσε ο κ. Μερινόπουλος, τονίζοντας την ανάγκη άμεσης ενίσχυσης του ιατρικού δυναμικού του Νοσοκομείου, η οποία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας τόσο στον Δήμο Δελφών, όσο και συνολικότερα στο Νομό Φωκίδας.

Ο Δήμος αξιοποιώντας τη δυνατότητα που δίνει ο Νόμος για την παροχή επιδόματος σε τέτοιες περιπτώσεις, αναλαμβάνει και πάλι την πρωτοβουλία να σταθεί αρωγός στην κάλυψη της εν λόγω θέσης, αποφασίζοντας:

Τη χορήγηση επιδόματος στέγασης και σίτισης, στον/στην ιατρό που τυχόν προσληφθεί δυνάμει της υπ’ αριθ. πρωτ. 1261/ΔΣ/15-12-2025 (ΑΔΑ: ΨΓΝΒ4690ΒΟ-8ΑΦ) προκήρυξης του Γενικού Νοσοκομείου Άμφισσας για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ιατρού Νεφρολογίας (Επιμελητή Β΄) κλάδου Ε.Σ.Υ., με ποσό έως 400,00€ μηνιαίως για την κάλυψη δαπανών διαμονής και σίτισης, και αναλυτικά 250,00 επίδομα στέγασης και 150,00 επίδομα σίτισης. Ως χρονικό διάστημα της εν λόγω παροχής καθορίζονται τα 2 έτη με δυνατότητα επανεξέτασης, εφόσον το επιτρέπουν οι οικονομικές συνθήκες, ενώ το ποσό θα καταβάλλεται για κάθε μήνα πραγματικής υπηρεσίας.

Ο Δήμαρχος Δ. Δελφών κ. Παναγιώτης Ταγκαλής, με δήλωσή του σημειώνει πως, ο Δήμος κάνει πράξη τις δεσμεύσεις που ανέλαβε κατά τη συνάντηση που πραγματοποίησε την προηγούμενη εβδομάδα με το Διοικητή του Νοσοκομείου, κ. Γ. Γεροντίδη, συμβάλλοντας για μία ακόμα φορά στην απόδοση κινήτρων για την κάλυψη θέσεων ιατρικού προσωπικού. «Όπως πράξαμε στο παρελθόν, έτσι πράττουμε και τώρα, παρεμβαίνοντας και εμείς ως Δήμος, στο μέτρο των δυνατοτήτων μας, για την ενίσχυση των υπηρεσιών υγείας, η παροχή των οποίων αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προϋπόθεση για έναν τόπο και τη υγεία των πολιτών του, που παράλληλα πρέπει να αντιμετωπίσει στην πράξη ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που τον ταλανίζουν, αυτό του δημογραφικού», σημειώνει ο κ. Ταγκαλής.

Διευκρινίζεται ότι, δεν είναι δικαιούχοι του ανωτέρω επιδόματος στέγασης οι κάτοικοι, ή στην περίπτωση που οι σύζυγοι αυτών ή τα ανήλικα τέκνα τους έχουν την πλήρη κυριότητα ή την επικαρπία κατοικίας στο Δήμο Δελφών και υπηρετούν σ’ αυτό. Επίσης σε περίπτωση που δικαιούχος φιλοξενείται, δεν θα λαμβάνει επίδομα.

Τα δικαιολογητικά

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομίζονται στον Δήμο προκειμένου να χορηγείται η οικονομική παροχή είναι τα κάτωθι:

1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου για τη χορήγηση του χρηματικού βοηθήματος.

2. Απόφαση έγκρισης και τοποθέτησης του/της ιατρού, όπως δημοσιεύεται στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ.).

3. Προσκόμιση όλων των σχετικών παραστατικών που αποδεικνύουν τα γενόμενα έξοδα διαμονής και σίτισης του/της ιατρού εντός του (συμβόλαιο μίσθωσης, λογαριασμοί, αποδείξεις αγοράς προϊόντων κ.λπ.) μέχρι του ύψους του προβλεπόμενου επιδόματος, από επιχειρήσεις του Δήμου Δελφών. Σε περίπτωση που δεν εξαντλείται το ύψος του θεσπισθέντος επιδόματος αυτό θα καταβάλλεται μέχρι το ύψος των προσκομισθέντων παραστατικών.

4. Ηλεκτρονικό μισθωτήριο.

5. Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του τραπεζικού βιβλιαρίου ή επίσημου εγγράφου της τράπεζας (συμπεριλαμβανομένης εκτύπωσης μέσω e-banking), από το οποίο προκύπτουν ευκρινώς το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου, όπως αναγράφεται στην αστυνομική του ταυτότητα, καθώς και ο αριθμός IBAN.