Παρά την κατάκτηση του τροπαίου, η εθνική Σενεγάλης βρέθηκε στο επίκεντρο έντονων αντιδράσεων λόγω της αποχώρησής της από τον αγωνιστικό χώρο κατά τη διάρκεια του τελικού, ως ένδειξη διαμαρτυρίας για το πέναλτι που καταλογίστηκε εις βάρος της. Το περιστατικό αυτό οδήγησε στο άνοιγμα πειθαρχικής έρευνας τόσο από τη FIFA όσο και από τη Συνομοσπονδία Αφρικανικού Ποδοσφαίρου.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η συγκεκριμένη ενέργεια αξιολογείται ως ιδιαίτερα σοβαρή, καθώς πλήττει άμεσα το κύρος και την αξιοπιστία των διεθνών ποδοσφαιρικών διοργανώσεων. Για τον λόγο αυτό, οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν την υπόθεση με ιδιαίτερη αυστηρότητα.

Η FIFA φέρεται αποφασισμένη να χρησιμοποιήσει την υπόθεση ως παράδειγμα, στέλνοντας σαφές μήνυμα προς όλες τις εθνικές ομάδες ότι συμπεριφορές αποχώρησης από τον αγωνιστικό χώρο, λόγω διαιτητικών αποφάσεων, δεν πρόκειται να γίνονται ανεκτές στο μέλλον.

Αν και το ενδεχόμενο βαριάς τιμωρίας —ακόμη και αποκλεισμού από το Μουντιάλ του 2026— παραμένει ανοιχτό, προς το παρόν δεν θεωρείται δεδομένο. Η τελική απόφαση θα προκύψει μετά την ολοκλήρωση της έρευνας και θα εξαρτηθεί από το αν κριθεί ότι η στάση της Σενεγάλης συνιστά συνειδητή και σοβαρή παραβίαση των πειθαρχικών κανονισμών.

Σε κάθε περίπτωση, η συγκεκριμένη υπόθεση αναμένεται να αποτελέσει σημείο αναφοράς για το μέλλον, καθώς η FIFA δείχνει ξεκάθαρα τη διάθεσή της να υιοθετήσει αυστηρή γραμμή, με στόχο την αποφυγή παρόμοιων περιστατικών στις κορυφαίες διοργανώσεις της.