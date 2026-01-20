Η Χάποελ Τελ Αβίβ δυσκολεύτηκε ξανά απέναντι στην Εφές, αλλά με ψυχραιμία και καθοριστικά καλάθια στο φινάλε κατάφερε να πάρει τη νίκη με 71-66 στη Βουλγαρία, διατηρώντας την πρώτη θέση της EuroLeague.

Οι γηπεδούχοι δεν μπήκαν καλά στο παιχνίδι, αντιμετωπίζοντας προβλήματα στη δημιουργία και στην εκτέλεση, με μόλις 1/6 τρίποντα στο πρώτο δεκάλεπτο και διαφορά πέντε πόντων πίσω από την Εφές (14-19).

Στη συνέχεια η εικόνα δεν άλλαξε σημαντικά. Οι παίκτες του Δημήτρη Ιτούδη δυσκολεύτηκαν για δεύτερη συνεχόμενη αγωνιστική, ενώ η Εφές ολοκλήρωσε το πρώτο ημίχρονο με 7/15 τρίποντα, οδηγώντας στο 33-43.

Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε νωχελικά, αλλά δύο τρίποντα από Μάλκολμ και Γουέινραϊτ μείωσαν τη διαφορά στους τέσσερις πόντους (41-45), αναγκάζοντας τον Λάσο σε τάιμ άουτ. Στο τρίτο δεκάλεπτο οι γηπεδούχοι δεν κατάφεραν πλήρη ανατροπή, περιοριζόμενοι στο -3 (50-53).

Η τέταρτη περίοδος εξελίχθηκε σε σκληρή μονομαχία με λίγους πόντους. Η Χάποελ μπήκε μπροστά στο τελευταίο λεπτό με 64-62 και ένα καθοριστικό τρίποντο του Τζόουνς διαμόρφωσε το 67-63, εξασφαλίζοντας τελικά το 71-66.

Δεκάλεπτα: 14-19, 33-43, 50-53, 71-66

Διαιτητές: Λοτερμόζερ, Παστούσιακ, Ρόσι

Την επόμενη αγωνιστική, η Χάποελ Τελ Αβίβ θα αντιμετωπίσει στο Βελιγράδι την Παρτίζαν (23/1, 21:30), ενώ η Εφές θα υποδεχθεί τον Ολυμπιακό (22/1, 19:00).