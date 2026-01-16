Η Χάποελ Τελ Αβίβ πανηγύρισε δύσκολο διπλό στη Λιόν, επικρατώντας με 81-73 της Βιλερμπάν στην 22η αγωνιστική της EuroLeague και επιστρέφοντας στην κορυφή της κατάταξης.

Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη δυσκολεύτηκε περισσότερο από ό,τι περίμενε, όμως κατάφερε να κρατήσει τη νίκη, στηρίζοντας την επίθεσή της κυρίως στη ρακέτα και περιορίζοντας τα τρίποντα (μόλις τρία συνολικά, με τον Κρις Τζόουνς να βάζει το καθοριστικό για το 68-74 στο 36′).

Η Χάποελ ανέβηκε στο 15-6 (7-3 εντός, 8-3 εκτός), με πρωταγωνιστές τους Ελάιτζα Μπράιαντ και Νταν Οτούρου, ενώ ο Βασίλιε Μίτσιτς είχε μία από τις χειρότερες εμφανίσεις της καριέρας του.

Η Βιλερμπάν υποχώρησε στο 6-16 (6-5 εντός, 0-11 εκτός), με τον Πιερίκ Πουπέ να δίνει πολύτιμες βοήθειες, αλλά η ομάδα δεν είχε το βάθος και την ποιότητα για να διεκδικήσει κάτι περισσότερο. Παρά τα προβλήματα, η ASVEL παραμένει ανταγωνιστική στην έδρα της.