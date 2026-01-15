Η Μπασκόνια επικράτησε της Αναντολού Εφές με 89-75 στο πλαίσιο της 22ης αγωνιστικής της EuroLeague, καταγράφοντας το δεύτερο συνεχόμενο θετικό αποτέλεσμα της στη διοργάνωση. Αντίθετα, η ομάδα του Λάσο έφτασε στην έκτη σερί ήττα, με απολογισμό 6-16, παραμένοντας σε δύσκολη θέση στη βαθμολογία.

Από πλευράς Μπασκόνια, ο Κούρουκς ήταν ο πρωταγωνιστής με 18 πόντους και 5 ριμπάουντ, ενώ ο Φόρεστ τον ακολούθησε με 17 πόντους. Οι εμφανίσεις τους ήταν καθοριστικές για το διπλό των Βάσκων στην Τουρκία.

Η εξέλιξη του αγώνα

Το πρώτο δεκάλεπτο κύλησε ισορροπημένα, με τις δύο ομάδες να εναλλάσσονται στο προβάδισμα (7-9, 12-9). Η Μπασκόνια πήρε μικρό προβάδισμα με δύο τρίποντα από Κούρουκς και Ραντζεβίτσιους (16-20), αλλά η Εφές ισορρόπησε ξανά στο τέλος της περιόδου (20-23).

Στο δεύτερο ημίχρονο, η Εφές ανέβασε τη διαφορά στο +6 (46-40), αλλά η Μπασκόνια με προσωπικό σερί του Κούρουκς και καλάθια του Νόουελ πέρασε μπροστά (50-51). Στο τρίτο δεκάλεπτο, οι δύο ομάδες αντάλλαξαν καλάθια, με τον Μπομπουά να δίνει προβάδισμα στην Εφές (57-56), ωστόσο οι Βάσκοι διατήρησαν ψυχραιμία και πήραν τελικά το σημαντικό διπλό.

Η Μπασκόνια ανέβηκε στο 8-14, ενώ η Αναντολού Εφές συνεχίζει την κρίση της με έξι συνεχόμενες ήττες, αναζητώντας απεγνωσμένα λύσεις για να ανακάμψει στην EuroLeague.