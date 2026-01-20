Μια επικίνδυνη κίνηση καταγράφηκε το βράδυ της Δευτέρας στη Θεσσαλονίκη, όταν οδηγός εντοπίστηκε να κινείται αντίθετα στη λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας, προκαλώντας αναστάτωση στους υπόλοιπους οδηγούς.

Σύμφωνα με το βίντεο που κυκλοφόρησε, ο οδηγός φαίνεται να αγνοεί την απαγορευτική σήμανση και να εισέρχεται ανάποδα σε έναν από τους πιο κεντρικούς και πολυσύχναστους μονοδρόμους της πόλης, όπου η κυκλοφορία είναι ιδιαίτερα αυξημένη.

Ευτυχώς, δεν σημειώθηκε τροχαίο ατύχημα και αποφεύχθηκαν τα χειρότερα, χάρη στην ψυχραιμία άλλων οδηγών που αντιλήφθηκαν έγκαιρα την επικίνδυνη πορεία του οχήματος.