Τον τρόμο σκόρπισε μια οδηγός τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη καθώς παρέσυρε 15 αυτοκίνητα.

Το περιστατικό, που έχει αποτυπωθεί σε βίντεο ντοκουμέντο του MEGA, σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής.

Σε αυτό φαίνεται η οδηγός να χάνει τον έλεγχο του αυτοκινήτου της, να περνά στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, και στη συνέχεια να προσκρούει σε σταθμευμένα οχήματα επί της οδού Μάρκου Μπότσαρη.

Σε άλλο βίντεο που έφερε στη δημοσιότητα το Live News αποτυπώνεται η σφοδρότητα της σύγκρουσης.

Σε βάρος της 24χρονης οδηγού ο εισαγγελέας άσκησε δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση, από την οποία μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο. Σύμφωνα με τις Αρχές, το αλκοτέστ έδειξε πως είχε πιει, σε αντίθεση με τη μητέρα της που το αρνείται και λέει πως ήταν η κακιά στιγμή.

«Η κόρη μου είχε βγει έξω μαζί με τρείς φίλες της, όπως όλα τα παιδιά όλη η νεολαία. Δεν ήταν μεθυσμένη όπως λένε, είχε πιει ποσότητα ίσα με δύο μπύρες. Ήταν η κακιά στιγμή. Η κόρη μου ισχυρίζεται ότι κόλλησε το γκάζι και δεν μπορούσε να το ελέγξει. Αυτό θα φανεί και από την πραγματογνωμοσύνη. Ευτυχώς δεν υπήρξαν θύματα. Η κόρη μου και οι φίλες της τρόμαξαν πολύ, όμως ευτυχώς όλες είναι εντάξει και δεν υπήρξαν θύματα».

Οι ιδιοκτήτες των ΙΧ από την άλλη μάλλον πιστεύουν πως ήταν μια… καλή στιγμή, καθώς δεν βρίσκονταν μέσα στα οχήματά τους την ώρα που συνέβη το περιστατικό.

«Το είδε στην τηλεόραση η αδερφή μου και με ειδοποίησε να έρθω. Διαλύθηκε το αμάξι. Ευτυχώς δεν σκότωσε κανέναν, γιατί την ώρα που το πάρκαρα, είχε κόσμο».

Η οδηγός προκάλεσε ζημιές σε 15 παρκαρισμένα αυτοκίνητα, ένας αριθμός που μάλλον δεν έχει ξανακουστεί σε ανάλογο ατύχημα.

Από τη τρελή πορεία του αυτοκινήτου χτυπήθηκε επίσης, ένα περίπτερο και ένα κατάστημα, με την 24χρονη οδηγό να επικαλείται μηχανική βλάβη.