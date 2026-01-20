Την Τετάρτη αναμένεται να απολογηθεί ο 45χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 50χρονου κοινοτάρχη του Λιθοβουνίου, σε υπόθεση που έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση στην τοπική κοινωνία.

Ο 50χρονος έχασε τη ζωή του ύστερα από πυροβολισμούς που, σύμφωνα με τις αρχές, δέχθηκε από τον 45χρονο δράστη. Το περιστατικό σημειώθηκε μπροστά σε αυτόπτες μάρτυρες, με τις έρευνες να συνεχίζονται για τη διαλεύκανση των συνθηκών του εγκλήματος.

Κατά την προανακριτική του απολογία, ο κατηγορούμενος υποστήριξε ότι πυροβόλησε «σε κατάσταση αυτοάμυνας», ισχυριζόμενος πως φοβήθηκε ότι το θύμα θα τον σκότωνε πρώτο. Ωστόσο, οι αστυνομικές Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, καθώς τα έως τώρα στοιχεία δεν φαίνεται να επιβεβαιώνουν πλήρως τον ισχυρισμό του.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι πίσω από τη δολοφονία ενδέχεται να κρύβεται ερωτική αντιζηλία. Η σύζυγος του θύματος φέρεται να διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση με τον 45χρονο, ενώ έχουν καταγραφεί στο παρελθόν έντονοι διαπληκτισμοί και απειλές ανάμεσα στους δύο άνδρες.

Οι τοπικές Αρχές παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, μεταξύ αυτών και άνδρες της ΟΠΚΕ, περιφρουρούν τα σπίτια των οικογενειών του δράστη και του θύματος, προκειμένου να αποτραπούν πιθανά αντίποινα.

Τι υποστηρίζει ο αδελφός του δράστη

Ο αδερφός του κατηγορούμενου μιλώντας στην εκπομπή του MEGA, είπε: «Με πήρε τηλέφωνο ο αδελφός μου εκείνη την στιγμή. Εμένα έπαιρνε πάντα, ό,τι ήθελε. Μου είπε: “Θα με σκότωνε, δεν μπορούσα να κάνω διαφορετικά. Θα με σκότωνε”. Και πήγε πέρα και του έβγαλε το όπλο και τον σημάδευε μέσα από το αυτοκίνητο. “Θα με σκότωνε”».

Αυτοί οι ισχυρισμοί μετατρέπουν σε οργή, την θλίψη που αισθάνονται οι συγγενείς του θύματος, οι οποίοι λένε, ότι ο δικός τους άνθρωπος δεν είχε απειλήσει και δεν είχε βλάψει ποτέ κανέναν.

«Πήγα, πήρα την Αστυνομία. “Πάρε την Αστυνομία” μου είπε ο καημένος. Τον κυνηγούσε συνέχεια, το παιδί. Συνέχεια. Δεν έβγαινε στο καφενείο, έχει έναν χρόνο να βγει ο αδελφός μου. Φοβόταν, τον κυνηγούσε με το αυτοκίνητο, με όπλα, με χίλια δυο… Ερχόταν σπίτι πάνω του, του έλεγε “θα σε σκοτώσω, θα σε φάει το μολύβι”, του έλεγε», υποστηρίζει ο αδελφός του 44χρονου.

«Αν ήθελε να κάνει κάτι ο ξάδελφός μου (σ.σ. το θύμα), θα το έκανε τον πρώτο καιρό, έχει περάσει ένας χρόνος. Όντως υπήρχαν τα προβλήματα», αναφέρει από την πλευρά του ξάδερφος και κουμπάρος του θύματος.

Ο αδελφός του καθ’ ομολογίαν δράστη λέει, ότι τα πράγματα είχαν ξεφύγει από το περασμένο Πάσχα. Το θύμα, όπως ισχυρίζεται, πίστευε πως ο 44χρονος είχε συνάψει σχέση με τη γυναίκα του. «Πίστευε ότι έχει με τη γυναίκα του κάτι. Γι’ αυτόν τον λόγο. Τώρα είχε, δεν είχε, αυτά δεν τα γνωρίζω. Εγώ δεν μιλούσα με τον αδελφό μου ποτέ για τέτοια πράγματα» λέει.

Όπως ανέφερε στο MEGA πάντως η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., δεν προέκυψε κάποιο ιστορικό στα αρχεία της Αστυνομίας για τον καθ’ ομολογίαν δράστη και τον 50χρονο, αλλά ούτε και για τη σύζυγο του θύματος. Ωστόσο, ο αδελφός του 44χρονου επιμένει: «Αυτοί ήταν φίλοι, τα παιδιά. Και μετά κάτι έγινε… Κάτι με τη σύζυγό του εκεί πέρα. Τώρα και εγώ δεν ξέρω τι. Από το Πάσχα και μετά ξεκίνησε αυτό. Το απειλούσε το παιδί συνέχεια. Το απειλούσε και δεν μπορούσε να πάει πουθενά. Τον απειλούσε, του έκλεινε τον δρόμο με το αυτοκίνητο».