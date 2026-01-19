Τις θανάσιμες σχέσεις που είχαν το τελευταίο χρονικό διάστημα δράστης και θύμα της φρικτής δολοφονίας στην Αιτωλοακαρνανία φέρνουν στο φως οι μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής, αλλά και ο αδελφός του 44χρονου δράστη, ο οποίος υπερασπίζεται τον δράστη, παρουσιάζοντας τον ως… θύμα του 50χρονου κοινοτάρχη της κοινότητας Λιθοβουνίου.

Αυτό που ορισμένοι στην περιοχή φοβόντουσαν ότι θα συμβεί, είναι πλέον μία δυσάρεστη πραγματικότητα, που καλούνται να αντιμετωπίσουν, με την Αστυνομία να προσπαθεί να ξεσκεπάσει τα βαθύτερα αίτια του φονικού και να προλάβει τη γέννηση μίας πιθανής βεντέτας. Όπως υποστηρίζουν οι συγγενείς του θύματος μιλώντας στην εκπομπή Live News του MEGA, ο δράστης είχε στήσει ενέδρα στον 50χρονο. Μόλις τον είδε να οδηγεί το αυτοκίνητό του και να περνάει από το σημείο, άρχισε να τον πυροβολεί.

«Άκουσα τρεις πυροβολισμούς» λέει αυτήκοος μάρτυρας του περιστατικού και προσθέτει: «Ούρλιαζα, ζήτησα βοήθεια». Η αντίστροφη μέτρηση για το έγκλημα είχε ξεκινήσει λίγο νωρίτερα, όταν το θύμα καθόταν στο καφενείο του χωριού.

Τι υποστηρίζει ο αδελφός του δράστη

Ο αδερφός του κατηγορούμενου μιλώντας στην εκπομπή του MEGA, είπε: «Με πήρε τηλέφωνο ο αδελφός μου εκείνη την στιγμή. Εμένα έπαιρνε πάντα, ό,τι ήθελε. “Θα με σκότωνε, δεν μπορούσα να κάνω διαφορετικά. Θα με σκότωνε”. Και πήγε πέρα και του έβγαλε το όπλο και τον σημάδευε μέσα από το αυτοκίνητο. “Θα με σκότωνε”».Αυτοί οι ισχυρισμοί μετατρέπουν σε οργή, την θλίψη που αισθάνονται οι συγγενείς του θύματος, οι οποίοι λένε, ότι ο δικός τους άνθρωπος δεν είχε απειλήσει και δεν είχε βλάψει ποτέ κανέναν.

«Πήγα, πήρα την Αστυνομία. “Πάρε την Αστυνομία” μου είπε ο καημένος. Τον κυνηγούσε συνέχεια, το παιδί. Συνέχεια. Δεν έβγαινε στο καφενείο, έχει έναν χρόνο να βγει ο αδελφός μου. Φοβόταν, τον κυνηγούσε με το αυτοκίνητο, με όπλα, με χίλια δυο… Ερχόταν σπίτι πάνω του, του έλεγε “θα σε σκοτώσω, θα σε φάει το μολύβι”, του έλεγε», υποστηρίζει ο αδελφός του 44χρονου.

«Αν ήθελε να κάνει κάτι ο ξάδελφός μου (σ.σ. το θύμα), θα το έκανε τον πρώτο καιρό, έχει περάσει ένας χρόνος. Όντως υπήρχαν τα προβλήματα», αναφέρει από την πλευρά του ξάδερφος και κουμπάρος του θύματος.

Ο αδελφός του καθ’ ομολογίαν δράστη λέει, ότι τα πράγματα είχαν ξεφύγει από το περασμένο Πάσχα. Το θύμα, όπως ισχυρίζεται, πίστευε πως ο 44χρονος είχε συνάψει σχέση με τη γυναίκα του. «Πίστευε ότι έχει με τη γυναίκα του κάτι. Γι’ αυτόν τον λόγο. Τώρα είχε, δεν είχε, αυτά δεν τα γνωρίζω. Εγώ δεν μιλούσα με τον αδελφό μου ποτέ για τέτοια πράγματα» λέει.

Όπως ανέφερε στο MEGA πάντως η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., δεν προέκυψε κάποιο ιστορικό στα αρχεία της Αστυνομίας για τον καθ’ ομολογίαν δράστη και τον 50χρονο, αλλά ούτε και για τη σύζυγο του θύματος. Ωστόσο, ο αδελφός του 44χρονου επιμένει: «Αυτοί ήταν φίλοι, τα παιδιά. Και μετά κάτι έγινε… Κάτι με τη σύζυγό του εκεί πέρα. Τώρα και εγώ δεν ξέρω τι. Από το Πάσχα και μετά ξεκίνησε αυτό. Το απειλούσε το παιδί συνέχεια. Το απειλούσε και δεν μπορούσε να πάει πουθενά. Τον απειλούσε, του έκλεινε τον δρόμο με το αυτοκίνητο».

«Θα γινόταν, δεν πίστευα τον αδερφό μου, πίστευα τον άλλον (σ.σ. το θύμα), ότι θα τον σκοτώσει, γιατί ο άλλος τον κυνηγούσε από το Πάσχα και μετά ξεκίνησε όλο αυτό. Πριν, τα είχανε καλά. Από το Πάσχα, μπορεί να ήταν Μεγάλη Παρασκευή, κάπου εκεί, όλα από το Πάσχα και μετά. Του είχε στείλει μήνυμα τότε, κάπου εκεί κοντά, είπε “θα σε φάει το μολύβι”. Μολύβι λέμε αυτό που έχουμε μέσα το μεγάλο, που έχουμε για τα αγριογούρουνα, τα φυσίγγια να στο πω έτσι, εκείνα τα μεγάλα, αυτά του είπε “θα σε φάει το μολύβι”», συμπληρώνει ο αδερφός του 44χρονου.

Το πρωί της Δευτέρας (19/1) συγγενείς του θύματος τέλεσαν τρισάγιο στην μνήμη του 50χρονου, με τα μέτρα ασφαλείας στο χωριό να είναι αυξημένα, καθώς δεν είναι λίγοι εκείνοι που φοβούνται πιθανά αντίποινα από την οικογένεια του θύματος. Ο 44χρονος δράστης πήρε προθεσμία και θα απολογηθεί στον ανακριτή Μεσολογγίου την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου.