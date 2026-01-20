Η Μπόντο Γκλιμτ αιφνιδίασε τη Μάντσεστερ Σίτι στη Νορβηγία για το Champions League, με τον Χεγκ να σκοράρει δύο γρήγορα γκολ και την αποβολή του Ρόντρι να γκρεμίζει τις ελπίδες των Άγγλων, οδηγώντας σε ήττα-σοκ με 3-1.

Η Μάντσεστερ Σίτι μπήκε δυνατά στο ματς με κατοχή 75%, όμως η Μπόντο Γκλιμτ «χτύπησε» με δύο γκολ του Κάσπερ Χεγκ μέσα σε μόλις τρία λεπτά (22’-24’), προκαλώντας σοκ στους Άγγλους. Ο Δανός επιθετικός άνοιξε το σκορ με κεφαλιά και συνέχισε με ένα εντυπωσιακό σουτ, αξιοποιώντας εξαιρετικές κάθετες πάσες του Μπλόμπεργκ. Η Σίτι προσπάθησε να αντιδράσει, αλλά ο Χάαλαντ εγκλωβίστηκε από την άμυνα των Νορβηγών και έχασε την καλύτερη ευκαιρία πριν το ημίχρονο.

Στο δεύτερο μέρος η Μπόντο Γκλιμτ χτύπησε ξανά στο 58’ με τον Χάουγκε, ενώ οι φιλοξενούμενοι μείωσαν στο 60’ με τον Τσερκί. Η αναμέτρηση «έγειρε» υπέρ των Νορβηγών όταν η Σίτι έμεινε με δέκα παίκτες στο 62’ λόγω αποβολής του Ρόντρι, που δέχθηκε δύο κίτρινες σε δύο λεπτά.

Η ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα δεν κατάφερε να ανατρέψει την κατάσταση, με την Μπόντο Γκλιμτ να διατηρεί το προβάδισμα και να πανηγυρίζει μια σπουδαία νίκη με 3-1.Διαιτητής: Σβεν Γιαμπλόνσκι (αποβολή Ρόντρι στο 62’)

VAR: Ρόμπερτ Σρόντερ (ακύρωση γκολ Χεγκ και Εβγέν, μη χορήγηση πέναλτι σε Τσερκί)

Σκόρερ: 22’, 24’ Χεγκ, 58’ Χάουγκε – 60’ Τσερκί

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

ΜΠΟΝΤΟ ΓΚΛΙΜΤ: Χαϊκίν, Σόεβολντ, Μπιόρτουφτ, Γκούντερσεν, Μπιόρκαν, Εβγέν (76’ Σάλτνες), Μπεργκ, Σόντρε Φετ (82’ Μαατά), Μπλόμπεργκ (76’ Ουκλέντ), Χογκ (76’ Χέλμερσεν), Χάουγκε

ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ: Ντοναρούμα, Λιούις, Κουσάνοφ, Αλέιν, Αΐτ-Νούρι, Ρέιντζερς, Ρόδρι, Ο’Ράιλι, Φόντεν (70’ Μαρμούς), Τσερκί, Χάαλαντ

Επόμενη αγωνιστική:

28/1: Ατλέτικο Μαδρίτης – Μπόντο Γκλιμτ (22:00)

28/1: Μάντσεστερ Σίτι – Γαλατασαράι (22:00)