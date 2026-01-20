Η Audi ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία της, καθώς η είσοδός της στη Formula 1 με εργοστασιακή ομάδα συνιστά ένα στρατηγικό έργο-ορόσημο για τη μάρκα. Η παρουσίαση της ομάδας στο Βερολίνο αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα στην πορεία της εταιρείας προς την κορυφή του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Η Audi Revolut F1 Team, με τους δύο οδηγούς της, Gabriel Bortoleto και Nico Hülkenberg, θα παρουσιαστεί επίσημα, σήμερα, το βράδυ της Τρίτης, 20 Ιανουαρίου.

Οι φίλοι της Formula 1 σε όλο τον κόσμο θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν την εκδήλωση μέσω ζωντανής μετάδοσης στην επίσημη ιστοσελίδα της ομάδας, https://www.audif1.com/en, από τις 20:00 (ώρα Ελλάδος), και να γνωρίσουν από κοντά την είσοδο της Audi στη Formula 1.