Οι ευρωπαϊκές χώρες ετοιμάζουν συντονισμένα αντίμετρα σε απάντηση στον εκβιασμό του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος απειλεί με επιβολή επιπλέον φόρων.

Ο Γερμανός υπουργός Οικονομίας Λαρς Κλίνγκμπαϊλ ανέφερε την πιθανότητα παγώματος της αμερικανοευρωπαϊκής τελωνειακής συμφωνίας και την εφαρμογή δασμών στα αμερικανικά προϊόντα σε απάντηση στον οικονομικό εκβιασμό.

Η «εργαλειοθήκη» της Ευρωπαϊκής Ένωσης προβλέπει μέτρα όπως περιορισμό εισαγωγών, αποκλεισμό σε δημόσιους διαγωνισμούς και μπλοκάρισμα ορισμένων επενδύσεων.

Ο Γάλλος υπουργός Οικονομίας ΡολάΝ Λεσκύρ ανακοίνωσε ότι θα συγκαλέσει συνάντηση των ομολόγων του από τις χώρες της G7 για να συζητηθεί το εμπόριο και η κυριαρχία «τις επόμενες ημέρες».

Οι Ευρωπαίοι ετοιμάζουν αντίμετρα για να απαντήσουν στον εκβιασμό του Ντόναλντ Τραμπ, που απειλεί με την επιβολή επιπλέον φόρων οκτώ ευρωπαϊκές χώρες που ανθίστανται εμπράκτως στις φιλοδοξίες του για την «απόκτηση» της Γροιλανδίας, δήλωσε ο υπουργός Οικονομίας της Γερμανίας Λαρς Κλίνγκμπαϊλ κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου μαζί με τον γάλλο ομόλογό του Ρολάν Λεσκύρ.

«Δεν θα υποχωρήσουμε στον εκβιασμό. Η Ευρώπη θα δώσει μία απάντηση ξεκάθαρη και ομόφωνη. Ετοιμάζουμε αυτήν την στιγμή συντονισμένα αντίμετρα», είπε κάνοντας λόγο για το πάγωμα της αμερικανοευρωπαϊκής τελωνειακής συμφωνίας, την εφαρμογή δασμών στα εισαγόμενα αμερικανικά προϊόντα που είναι παγωμένα μέχρι τις 6 Φεβρουαρίου ως απάντηση στον οικονομικό εκβιασμό. Ανέφερε επίσης την «εργαλειοθήκη» της Ευρωπαϊκής Ενωσης που προβλέπει μέτρα για τον περιορισμό των εισαγωγών από συγκεκριμένη χώρα ή την πρόσβασή της σε δημόσιους διαγωνισμούς και το μπλοκάρισμα ορισμένων επενδύσεων.

Ο Ρολάν Λεσκύρ ανακοίνωσε από την πλευρά του ότι θα συγκαλέσει συνάντηση των ομολόγων του των χωρών της Ομάδας των 7 (G7) για να συζητηθεί το εμπόριο και η κυριαρχία «τις επόμενες ημέρες».

«Είμαστε πλήρως αλληλέγγυοι προς την Γροιλανδία και την Δανία», είπε ο γάλλος υπουργός Οικονομίας.

«Ο εκβιασμός ανάμεσα σε φίλους είναι προφανώς απαράδεκτος».

Ο γάλλος υπουργός δήλωσε ότι ελπίζει πως αυτά τα «όπλα αποτροπής» θα λειτουργήσουν και ότι «θα μείνουμε εκεί».

«Η Ευρώπη οφείλει να δηλώσει την ισχύ της» προσπαθώντας παράλληλα «να χαμηλώσει την ένταξη…να υπάρξει μάλλον αποκλιμάκωση παρά κλιμάκωση».

«Ομως δυστυχώς, είναι πιθανόν ότι μπορεί να οδηγηθούμε να λάβουμε αποφάσεις που δεν θα ωφελήσουν κανέναν», σχολίασε ο Ρολάν Λεσκύρ.

Από την πλευρά του ο Λαρς Κλίνγκμπαϊλ δήλωσε ότι με τις απειλές του Τραμπ ξεπεράσθηκε ένα όριο ως προς την κυριαρχία της Γροιλανδίας και της Δανίας και η Ευρώπη πρέπει να αντιδράσει με δριμύτητα.

«Η κατάσταση είναι σοβαρή» είπε προσθέτοντας ότι ωστόσο δεν σηματοδοτεί το τέλος του διατλαντικού δεσμού.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι κάτι περισσότερο από τον Ντόναλντ Τραμπ. Και διακρίνω ενθαρρυντικά σημάδια εκ μέρους των Δημοκρατικών, αλλά και εκ μέρους των Ρεπουμπλικανών που λένε ότι “δεν είναι αυτός ο δρόμος που θέλουμε να ακολουθήσουμε”».

Τι είναι το «εμπορικό μπαζούκα»

Ο μηχανισμός, ο οποίος υιοθετήθηκε το 2023, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περιπτώσεις οικονομικού εξαναγκασμού όταν μια χώρα που δεν είναι μέλος της ΕΕ αποπειράται να ασκήσει πίεση, μέσω εμπορικών περιορισμών, στο συνασπισμό ή σε κάποιο από τα 27 μέλη του ώστε να λάβει κάποια απόφαση.

Τέτοιες πρακτικές «παρεμβαίνουν αδικαιολόγητα στις θεμιτές κυρίαρχες επιλογές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της», αναφέρει στον ισότοπό της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ως παράδειγμα, η Κομισιόν επικαλείται έναν εμπορικό εταίρο που εισάγει ή απειλεί να εισαγάγει πρόσθετους τελωνειακούς δασμούς, η επιβολή των οποίων συνιστά διακριτική μεταχείριση.

Η κλίμακα των αντιμέτρων, που μπορεί να εφαρμόσει η ΕΕ, είναι ευρεία, καθώς περιλαμβάνει τελωνειακούς δασμούς, περιορισμούς στις εισαγωγές και τις εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών ή διάφορους περιορισμούς στην πρόσβαση στην αγορά της ΕΕ.

Μέτρα αντιποίνων βάσει του ACI αποτελούν ωστόσο ύστατη προσφυγή και πρέπει να είναι αναλογικά.

Για να εφαρμοσθεί το εργαλείο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει πρώτα να εξετάσει αν υφίσταται στην προκειμένη περίπτωση οικονομικός εξαναγκασμός. Οι χώρες της ΕΕ πρέπει στη συνέχεια να υποστηρίξουν το συμπέρασμα της Επιτροπής, πριν ο εκτελεστικός βραχίονας της ΕΕ αρχίσει ιδανικά συνομιλίες με τη χώρα.

Αν οι συνομιλίες αυτές αποβούν ανεπιτυχείς, η ΕΕ μπορεί να επιβάλει αντίμετρα.

Σε περίπτωση που ο ACI τεθεί σε ισχύ για τις τελευταίες εμπορικές απειλές του Τραμπ, είναι πιθανή η επιβολή δασμών ως αντίποινα σε εισαγωγές αμερικανικών αγαθών. Επίσης μπορεί να τεθεί σε αναστολή η συμφωνία για τους δασμούς που επιτεύχθηκε τον Ιούλιο μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ.