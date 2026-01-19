Ο Δημήτρης Σκαρμούτσος ετοιμάζει στην κουζίνα του «Buongiorno» κοκκινιστό τραχανά με κοτόπουλο.
Ακολουθήστε τα βήματα και απολαύστε το!
Ο Δημήτρης Σκαρμούτσος ετοιμάζει στην κουζίνα του «Buongiorno» κοκκινιστό τραχανά με κοτόπουλο.
Ακολουθήστε τα βήματα και απολαύστε το!
Ο Δημήτρης Σκαρμούτσος υποδέχεται τους φίλους της γεύσης στην κουζίνα του «Buongiorno», παρουσιάζοντας ένα πιάτο που εντυπωσιάζει με την απλότητα και την ισορροπία των γεύσεών του. Ο γνωστός σεφ, με τη χαρακτηριστική του δημιουργικότητα, ετοίμασε πουτίγκα σοκολάτας που συνδυάζει με επιτυχία την παράδοση με τη σύγχρονη μαγειρική προσέγγιση. Η προσεγμένη επιλογή πρώτων υλών και η […]
Γευστικό το πιάτο που ετοίμασε ο Δημήτρης Σκαρμούτσος στην κουζίνα του «Buongiorno».
Ο Δημήτρης Σκαρμούτσος μάς δείχνει πώς να φτιάξουμε τσιγαριαστά χόρτα με αυγά, ένα απλό αλλά νόστιμο πιάτο για κάθε γεύμα. Ακολουθήστε βήμα-βήμα τις οδηγίες του αγαπημένου σεφ στην κουζίνα του «Buongiorno» και απολαύστε ένα παραδοσιακό ελληνικό γεύμα με γεύση και μεράκι.
Ο Ανδρέας Μικρούτσικος πεθύμησε… μαγειρίτσα και η Φαίη Σκορδά δεν του χάλασε χατίρι. Ζήτησε μάλιστα τη βοήθεια του Δημήτρη Σκαρμούτσου για να κάνει την επιθυμία του πραγματικότητα. Ο Δημήτρης Σκαρμούτσος παρουσίασε μάλιστα μια ξεχωριστή εκδοχή της παραδοσιακής μαγειρίτσας στην εκπομπή «Buongiorno», προσφέροντας στους τηλεθεατές μια γευστική πρόταση με τη δική του υπογραφή. Με την εμπειρία και […]