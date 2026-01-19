Ο Ανδρέας Μικρούτσικος πεθύμησε… μαγειρίτσα και η Φαίη Σκορδά δεν του χάλασε χατίρι. Ζήτησε μάλιστα τη βοήθεια του Δημήτρη Σκαρμούτσου για να κάνει την επιθυμία του πραγματικότητα. Ο Δημήτρης Σκαρμούτσος παρουσίασε μάλιστα μια ξεχωριστή εκδοχή της παραδοσιακής μαγειρίτσας στην εκπομπή «Buongiorno», προσφέροντας στους τηλεθεατές μια γευστική πρόταση με τη δική του υπογραφή. Με την εμπειρία και […]