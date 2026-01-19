Το νέο του βιβλίο με τίτλο «Ιστορίες από τη Λατινική Αμερική. Από τον Πινοσέτ και τον Εσκομπάρ στις σύγχρονες Δημοκρατίες», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Κέδρος, παρουσίασε ο κ. Ιάσων Πιπίνης μαζί με τον υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Νίκο Δένδια, ο οποίος προλογίζει το βιβλίο.

«Το βιβλίο αποτελεί ένα δημοσιογραφικό και πολιτικό οδοιπορικό, που μας βοηθάει να κατανοήσουμε καλύτερα τη λατινοαμερικάνικη πραγματικότητα, μακριά από στερεότυπα», υποστήριξε ο συγγραφέας.

Ο Ιάσων Πιπίνης, από τους πλέον εξειδικευμένους αναλυτές σε θέματα Λατινικής Αμερικής, περιλαμβάνει στο βιβλίο του και ένα κεφάλαιο για την παρατεταμένη κρίση στη Βενεζουέλα και τον Νικολάς Μαδούρο, με μαρτυρίες και ντοκουμέντα. «Το βιβλίο καθίσταται εξαιρετικά επίκαιρο λόγω και των εξελίξεων στη Βενεζουέλα, με την επιχείρηση και τη σύλληψη του Μαδούρο. Πολλούς μήνες πριν την αμερικανική στρατιωτική παρουσία στην περιοχή, έγραφα στο βιβλίο μου, σύμφωνα με αξιόπιστες πηγές μου, πως έχουν καταγραφεί ρωγμές στο εσωτερικό του καθεστώτος και στο εσωτερικό του στρατού, γεγονός που εξηγεί και την “ευκολία” με την οποία συνελήφθη ο Μαδούρο».

Ο Νίκος Δένδιας για το βιβλίο

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Νίκος Δένδιας στον πρόλογο του αναφέρεται στην προσέγγιση της Ελλάδας με τη Λατινική Αμερική, που υλοποιείται τα τελευταία χρόνια. «Δεν είναι ένα ιστορικό δοκίμιο. Είναι μια δημοσιογραφική προσέγγιση, όμως μας φέρνει σε επαφή με μια ήπειρο και με ζητήματα και βασικά ερωτήματα που, νομίζω, είναι πολύ πιο κοντά μας απ’ ό,τι νομίζουμε. Τα ανθρώπινα δικαιώματα, η Δημοκρατία, η δικτατορία, τα ναρκωτικά, η εγκληματικότητα, ο έλεγχος της πολιτικής ζωής από την εγκληματικότητα με χαρακτήρες μεγαλύτερους ίσως από τη ζωή. Είναι νομίζω κάτι που θα εξάψει το ενδιαφέρον του αναγνώστη» υποστήριξε ο κ. Δένδιας.

Ο κ. Δένδιας μεταξύ άλλων επισήμανε πως η χώρα μας είναι πολύ πιο κοντά στη Λατινική Αμερική από ό,τι νομίζουμε, όπως είπε χαρακτηριστικά. «Αυτό που θα ήθελα να υπογραμμίσω είναι ότι η Ελλάδα είναι πολύ πιο κοντά στη Νότια Αμερική απ’ ό,τι πιστεύουμε. Έφερα μία έγγραφη απόδειξη, μάλιστα, για να σας πείσω γι’ αυτό. Αυτό είναι σε μεγέθυνση, η κάρτα ενός δικηγορικού γραφείου στην Παραγουάη: «Estudio Dendia». Δεν είναι απλή συνωνυμία. Είναι ένας «Δένδιας» που η οικογένειά του έφυγε από την Κέρκυρα το 1870. Έχει απόλυτη αίσθηση εθνικής συνείδησης. Λέγεται Μαϊνού Δένδιας και τον συνάντησα κατά την επίσκεψή μου στην Παραγουάη.

Είμαστε πολύ πιο κοντά απ’ ό,τι νομίζουμε. Υπάρχει ελληνική παρουσία εκεί, έντονη, επιχειρηματική από τον μακαρίτη τον Ωνάση που ξεκίνησε από την Αργεντινή, από την παρουσία Τσάκου σήμερα στην Ουρουγουάη, από τον έλεγχο από ελληνικές εφοπλιστικές εταιρείες του ποτάμιου εμπορίου, που δεν το ξέρουμε καθόλου. Είμαστε στη Λατινική Αμερική. Και επίσης πολιτισμικά έχει τεράστιο ενδιαφέρον. Και θέλω να πω ότι ο Ιάσων Πιπίνης είναι ο άνθρωπος που με έπεισε ως Υπουργό Εξωτερικών να πάω στη Λατινική Αμερική. Πήγα σε έξι χώρες. Πρέπει να σας πω στις πέντε από τις έξι δεν είχε ξαναπάει Έλληνας Υπουργός. Όχι Υπουργός Εξωτερικών, Έλληνας Υπουργός», κατέληξε ο κ. Δένδιας.

Σταύρος Θεοδωράκης: «Γιατί μας χρειάζονται τα βιβλία»

Για το βιβλίο μίλησε επίσης ο δημοσιογράφος κ. Σταύρος Θεοδωράκης, ο οποίος αναφέρθηκε στην αξία της δημοσιογραφικής έρευνας. «Μας χρειάζονται σήμερα τα βιβλία; Έψαξα σήμερα στο GPT και μου έγραψε ότι η σύλληψη του Μαδούρο είναι fake news. Το αναφέρω γιατί υπάρχει μια συζήτηση στην κοινωνία, ακόμη και στους διανοούμενους, τι μας χρειάζονται τα βιβλία. Αφού έχουμε το ίντερνετ και το GPT, ανά πάσα στιγμή μπορούμε να πατήσουμε το κουμπί και να μάθουμε τι συμβαίνει στον κόσμο. Δεν είναι έτσι φίλτατοι. Σε κάποια άλλη εποχή αυτό θα μπορούσε να συμβεί, σήμερα όμως δεν συμβαίνει. Θα πρέπει να εκτιμήσουμε αυτούς που κάνουν δημοσιογραφική έρευνα. Ο Ιάσονας είναι ένας από αυτούς, από τους καλύτερους μας, που εμβαθύνουν σε πηγές και δημιουργούν πληροφόρηση που δεν αμφισβητείται. Και το βιβλίο είναι κάτι τέτοιο», τόνισε ο κ. Θεοδωράκης.

Στις 300 σελίδες του βιβλίου του, ο Ελληνοπερουβιανός συγγραφέας, ο οποίος από το 2019 έχει αναλάβει Ειδικός Σύμβουλος του Πρωθυπουργού, αναβιώνει τη δράση του διαβόητου ναρκωβαρόνου, Πάμπλο Εσκομπάρ, αρχηγού του πανίσχυρου καρτέλ του Μεδεγίν στην Κολομβία, ενώ παρουσιάζει τη διαμάχη για τα μονοπάτια της διακίνησης κοκαΐνης από τη δεκαετία του 70 μέχρι σήμερα.

Δημήτρης Δρόσος: «Εξειδίκευση των γεγονότων»

Η παρουσίαση του βιβλίου πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων του Public στο Σύνταγμα σε πλήθος κόσμου. Ο καθηγητής και Κοσμήτορας της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ κ. Δημήτρης Δρόσος μίλησε για τη λατινοαμερικάνικη πραγματικότητα: «Ο Ιάσων επιλέγει να ακολουθήσει ερευνητικά την πορεία, μια πορεία από το γενικό, δηλαδή την παρουσίαση όλης της κατάστασης στη Λατινική Αμερική, στο ειδικό, στην αναφορά και εξειδίκευση των γεγονότων σε συγκεκριμένες χώρες. Ουσιαστικά το βιβλίο αποτελεί αυτό που ο ίδιος ο Ιάσων αναφέρει στον τίτλο του: Ιστορίες από τη Λατινική Αμερική. Δεν φιλοδοξεί να αντικαταστήσει την ιστορική έρευνα, ούτε να παρουσιάσει ένα ακόμη εγχειρίδιο ιστορίας. Φιλοδοξεί να ανοίξει στο ελληνικό αναγνωστικό κοινό ένα παράθυρο για την καλύτερη κατανόηση της κατάστασης και της οικονομικής πραγματικότητάς της ισπανόφωνης Αμερικής».

Η «Επιχείρηση Κόνδωρ»

Το βιβλίο, καταγράφει επίσης τη μυστική Επιχείρηση Κόνδωρ, που υλοποίησε τη δεκαετία του εβδομήντα στη Λατινική Αμερική ο δικτάτορας της Χιλής Αουγούστο Πινοσέτ, μαζί με ακόμη πέντε δικτάτορες, για την εξόντωση χιλιάδων αντιφρονούντων σε όλη την ήπειρο. Ξεδιπλώνεται επίσης ο πολιτικός χάρτης της περιοχής, που συνεχώς μεταβάλλεται, αλλά και οι περιπτώσεις της Νικαράγουα και του Ελ Σαλβαδόρ. Η δημοσιογράφος κ. Μίνα Βάρσου, η οποία συντόνισε και την εκδήλωση, αναφέρθηκε σε αυτά τα γεγονότα: «Θέλω να αναφέρω για το αμφιλεγόμενο πείραμα του Ελ Σαλβαδόρ, όπου εκεί στο όνομα της πάταξης της εγκληματικότητας έχουμε τον Μπουκέλε, ο οποίος παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα, μεσαιωνικές συνθήκες και εκεί. Αυτά αποτυπώνονται στο βιβλίο, έχει ενδιαφέρον να τα διαβάσουμε, να τα αναλύσουμε και να σκεφτούμε τι συμβαίνει εκεί», τόνισε η κ. Βάρσου.

Ο εκδότης του Κέδρου, κ. Γιώργος Παπαθανασόπουλος, αναγνώρισε πως τα γεγονότα των τελευταίων ημερών στη Λατινική Αμερική καθιστούν το βιβλίο ιδιαίτερα επίκαιρο: «Είναι εκπληκτική η συγκυρία της έκδοσης του, λες και το κανόνισαν. Είναι απίστευτο ότι η σύλληψη του Μαδούρο συνέπεσε χρονικά με το βιβλίο, αλλά και η Συμφωνία με το Mercosur», επισήμανε.

Στο βιβλίο «Ιστορίες από τη Λατινική Αμερική», που είναι το τέταρτο βιβλίο πολιτικής ιστορίας του Ιάσονα Πιπίνη, περιλαμβάνεται και ένα κεφάλαιο για την παρουσία των Ελλήνων στη Λατινική Αμερική, αλλά και μια άγνωστη συνέντευξη του μεγάλου συνθέτη Μίκη Θεοδωράκη.