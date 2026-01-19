Φωτιά στο Μενίδι βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη από τα ξημερώματα της Δευτέρας (19/1/2026). Η μεγάλη πυρκαγιά όταν ξέσπασε σε εργοστάσιο πλαστικών και επεκτάθηκε γρήγορα λόγω της μεγάλης ποσότητας εύφλεκτων υλικών που βρίσκονταν στον χώρο.

Για λόγους προστασίας από τους πυκνούς καπνούς, εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του 112 στους κατοίκους της περιοχής.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Καπνοί λόγω πυρκαγιάς στην περιοχή #Αχαρνές της Περιφερειακής Ενότητας #Αττικής ‼️Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες και παράθυρα ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) January 19, 2026

Αρχικά κινητοποιήθηκαν έξι πυροσβεστικά οχήματα με 22 πυροσβέστες και ένα ειδικό βραχιονοφόρο όχημα, ενώ στη συνέχεια ενισχύθηκαν από υδροφόρες των δήμων. Πλέον, στο σημείο επιχειρούν 42 πυροσβέστες με 19 οχήματα, προσπαθώντας να περιορίσουν τη φωτιά και να την θέσουν υπό έλεγχο.

Σύμφωνα με δηλώσεις αντιδημάρχου στον ΣΚΑΪ, ζημιές έχουν υποστεί ακόμη δύο επιχειρήσεις, εκ των οποίων η μία δραστηριοποιείται στον τομέα των υφασμάτων. Παρά τη μεγάλη κινητοποίηση, το εργοστάσιο πλαστικών στη διασταύρωση των οδών Δεκελείας και Κατάρα καταστράφηκε ολοσχερώς.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκάλεσαν οι διαδοχικές εκρήξεις που ακούγονταν στην περιοχή. Οι εκρήξεις προήλθαν από φιάλες οξυγόνου που βρίσκονταν σε μία από τις επιχειρήσεις που τυλίχθηκαν στις φλόγες.

Οι κάτοικοι βγήκαν έντρομοι στους δρόμους, παρακολουθώντας με αγωνία την εξέλιξη της πυρκαγιάς. Η αποπνικτική ατμόσφαιρα από τους καπνούς των καμένων πλαστικών και ο φόβος για τις κατοικίες τους ενίσχυσαν την ανησυχία.

Μήνυμα από το 112 και έρευνα για τα αίτια

Λόγω της φύσης των υλικών που καίγονταν, το 112 εξέδωσε προειδοποίηση προς τους κατοίκους της περιοχής Αχαρνές, καλώντας τους να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους, με κλειστά πόρτες και παράθυρα, και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Οι αιτίες της πυρκαγιάς παραμένουν άγνωστες. Δεν έχει επιβεβαιωθεί η πληροφορία ότι το περιστατικό συνδέεται με απόπειρα διάρρηξης ή εμπρησμό για συγκάλυψη στοιχείων. Τη διερεύνηση έχει αναλάβει το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής.

Η επιχείρηση κατάσβεσης χαρακτηρίζεται εξαιρετικά δύσκολη, λόγω της παρουσίας μεγάλων ποσοτήτων εύφλεκτων υλικών στον χώρο.