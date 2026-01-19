Σήμερα, Δευτέρα, 19 Ιανουαρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο η εκκλησία μας τιμά τη μνήμη των Αγίων Μάρκου Ευγενικού, Αγίας Ευφρασίας, Οσίου Μακαρίου του Αιγυπτίου.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:

Ευφρασία, Ευφρασίτσα, Μακάριος, Μακάρης, Μακαράς, Μακαρία, Μακάρω, Μακαρίτσα και Μακαρούλα.

Ο Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός γεννήθηκε το 1392 μ.Χ. από ευσεβείς και πιστούς γονείς, τον αρχιδικαστή, σακελλίων και διάκονο της Μεγάλης Εκκλησίας Γεώργιο και τη Μαρία που ήταν κόρη του ευσεβούς ιατρού Λουκά. Είχε ακόμα έναν μικρότερο αδερφό που ονομαζόταν Ιωάννης. Λόγω των πολλών του πνευματικών χαρισμάτων έκανε περίλαμπρες θεολογικές και φιλοσοφικές σπουδές και μαθήτευσε στους πλέον φημισμένους διδασκάλους της εποχής του, τον Ιωάννη Χορτασμένο (κατόπιν Ιγνάτιο Μητροπολίτη Σηλυμβρίας) και τον μαθηματικό και φιλόσοφο Γεώργιο Γεμιστό Πλήθωνα. Μεταξύ των συμμαθητών του ήταν και ο μετ’ έπειτα άσπονδος εχθρός του Βησσαρίων ο καρδινάλιος που ήταν υπέρμαχος της ένωσης.

Υπήρξε Μητροπολίτης Εφέσου και μια από τις σημαντικότερες εκκλησιαστικές και θεολογικές προσωπικότητες της εποχής του. Αναδείχθηκε υπέρμαχος της ορθοδοξίας της πίστεως και πρωτοστάτησε στην σύνοδο Φεράρας-Φλωρεντίας, όπου αρνήθηκε να υπογράψει την ένωση μεταξύ των Εκκλησιών Ανατολής και Δύσεως. Υπήρξε μορφή ασκητική, που μορφώθηκε δίπλα σε σπουδαίους φιλοσόφους και θεολόγους της εποχής του, όπως τον Γεώργιο Γεμιστό – Πλήθωνα και τον Ιωάννη Χορτασμένο και ήταν πρωτοστάτης του κινήματος των ανθενωτικών, γι’αυτό εκδιώχτηκε από την αυτοκρατορική αυλή, που επεδίωκε μια συμβιβαστική λύση του ζητήματος. Εκοιμήθη σε ηλικία 52 ετών, το 1445.