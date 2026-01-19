Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στην εκπομπή του MEGA, Live News, σχετικά με την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας, είπε οι Αρχές έχουν ελέγξει αν κατάφερε τελικά να ταξιδέψει με τα δικά της στοιχεία ή ακόμα και με τα στοιχεία κάποιου συγγενικού προσώπου, καθώς υπήρχαν αναφορές τις προηγούμενες ημέρες για το διαβατήριο της μητέρας.

«Δεν φαίνεται να έχει ταξιδέψει ούτε αεροπορικώς, ούτε με κάποιον άλλον τρόπο τουλάχιστον, με τη συνήθη συγκοινωνία, με κάποιο πούλμαν, με κάποιο δρομολόγιο επίσημο που να πηγαίνει μέχρι τη Γερμανία, καθώς αναζητούμε να δούμε αν ακολούθησε κάποια πορεία για να φτάσει σε αυτή τη χώρα από την οποία ήρθε άλλωστε στη χώρα μας. Δεν προκύπτει. Φυσικά και έχουν ενημερωθεί οι γερμανικές αρχές. Η γερμανική αστυνομία γνωρίζει ότι η ελληνική αστυνομία αναζητά αυτό το παιδί και σε περίπτωση που βρεθεί σε οποιαδήποτε περιοχή της Γερμανίας, άμεσα θα ενημερωθούμε. Δεν είναι καθόλου εύκολο για ένα παιδί, ακόμα και αν υπάρχει υποστήριξη από κάποιον ενήλικα, να ταξιδέψει ακόμα και με άλλα στοιχεία, με πλαστά στοιχεία στο εξωτερικό».

Σε σχέση με τους γονείς της 16χρονης ανέφερε:

«Υπάρχει καθημερινή επικοινωνία με τους γονείς. Μάλιστα είναι αυτοί που καλούνται ουσιαστικά να αναγνωρίσουν στο υλικό που φτάνει στα χέρια μας αν πρόκειται για το παιδί τους ή όχι, γιατί καταλαβαίνετε ότι ο τελευταίος λόγος ανήκει στους γονείς όταν εξετάζουμε βιντεοληπτικό υλικό. Και φυσικά όποια πληροφορία έρχεται ακόμη και στους ίδιους μεταφέρεται άμεσα στην αστυνομία. Υπάρχει πολύ καλή επικοινωνία και μάλιστα καθημερινή. Η προτροπή απ’ την πλευρά της αστυνομίας είναι να μην επικοινωνούνται στοιχεία της έρευνας. Ο μόνος λόγος είναι για να μην θέσουν σε κίνδυνο την έρευνα, για να έχουν καλύτερα αποτελέσματα. Φυσικά και κάθε άνθρωπος αν θέλει να τοποθετηθεί στα μέσα, έχει την ελευθερία να το κάνει, είναι δικαίωμά του».