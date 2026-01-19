Η Kia θα βάλει στον χάρτη των ηλεκτρικών της μοντέλων και τις αμιγώς ηλεκτροκίνητες προτάσεις που θα φέρνουν συγκινήσεις σε όσους κάθονται πίσω από το τιμόνι. Ειδικότερα, η κορεατική φίρμα αναβιώνει τα γνώριμα γράμματα GT ( που παραπέμπουν σε σπορ επιδόσεις) και θα συνοδεύουν τις υπάρχουσες ηλεκτρικές προτάσεις της γκάμας, όπως του EV3, του EV4 και του νέου EV5. Οι νέες GT εκδόσεις εθεάθησαν στην πρώτη έκθεση της χρονιάς , στην έκθεση αυτοκινήτου των Βρυξελλών. Το μενού απαρτίζεται από απλόχερες επιδόσεις και ισχυρούς κινητήρες. Η ισχύ των παραπάνω μοντέλων θα αγγίζουν έως τους 302 ίππους, που χάρη στους διπλούς ηλεκτροκινητήρες αυτομάτως θα προσφέρουν και τετρακίνηση. Τα νέα μοντέλα θα έχουν ήδη γνωστά EV6 GT και EV9 GT, επιβεβαιώνοντας ότι οι σπορ εκδόσεις αποτελούν βασικό πυλώνα της στρατηγικής της.

Τα EV3 GT και EV4 GT θα πατάνε στη γνώριμη πλατφόρμα E-GMP του ομίλου Hyundai Motor, με δύο ηλεκτροκινητήρες και συνδυαστική απόδοση 292 ίππων. Η μπαταρία των 81,2 kWh είναι ίδια με των Long Range εκδόσεων, ενώ οι επιδόσεις είναι εντυπωσιακές, με επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα σε κάτω από έξι δευτερόλεπτα.

Το ισχυρότερο EV5 GT υπόσχεται 302 ίππους και θα έχει πολλές βελτιώσεις και στην οδική του συμπεριφορά.Η παραγωγή των νέων GT θα ξεκινήσει το δεύτερο τρίμηνο του 2026, με την Kia να δίνει περισσότερες πληροφορίες για τα μοντέλα της στο εγγύς μέλλον.