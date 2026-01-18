Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν από μαζική ρωσική επίθεση με drones στην Ουκρανία.

Η επίθεση πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας και σύμφωνα με τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στόχος ήταν πολλές περιοχές: Σούμι, Χάρκοβο, Ζαπορίζια, Χμελνίτσκι και Οδησσός.

Χρησιμοποιήθηκαν περισσότερα από 200 drones στην επίθεση.

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν από μία μαζική ρωσική επίθεση με drones στην Ουκρανία κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανέφερε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Σε μία ανάρτησή του στο X ο Ζελένσκι ανέφερε ότι οι περιοχές του Σούμι, του Χάρκοβο, της Ζαπορίζια, του Χμελνίτσκι και της Οδησσού στοχοποιήθηκαν από τη μαζική επίθεση περισσοτέρων από 200 drones.