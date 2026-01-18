Μετά την κοινή δήλωση των οκτώ χωρών που απειλούνται με την επιβολή δασμών από τον Ντόναλντ Τραμπ, ακολούθησε νέα παρέμβαση της πρωθυπουργού της Δανίας, Μέττε Φρεντέρικσεν.

Η ίδια τονίζει ότι «το Βασίλειο της Δανίας απολαμβάνει ισχυρή διεθνή στήριξη», υπογραμμίζοντας πως βρίσκεται σε «εντατικό και συνεχή διάλογο» με βασικούς συμμάχους, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία και η Γερμανία.

«Με ικανοποιούν τα ξεκάθαρα και ενιαία μηνύματα από την υπόλοιπη Ευρώπη: η ήπειρός μας δεν εκβιάζεται», σημειώνει, προσθέτοντας ότι «είναι πλέον απολύτως σαφές πως το ζήτημα αυτό υπερβαίνει κατά πολύ τα εθνικά μας σύνορα».

Υπενθυμίζεται ότι η Γροιλανδία αποτελεί αυτόνομο έδαφος υπό τη δικαιοδοσία της Δανίας, με τη Φρέντερικσεν να ξεκαθαρίζει: «Επιδιώκουμε τη συνεργασία και όχι τη σύγκρουση – δεν είμαστε εμείς αυτοί που την προκαλούμε».

Το Σάββατο ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, απείλησε τις δυτικές χώρες ότι, εάν αντιταχθούν στο σχέδιό του για προσάρτηση της Γροιλανδίας, θα υποστούν συνέπειες στις εμπορικές τους σχέσεις με τις ΗΠΑ. Μια τέτοια κίνηση θεωρείται χωρίς ιστορικό προηγούμενο.

Σύμφωνα με ανάλυση του BBC, κατά το τελευταίο έτος, ο Τραμπ έχει προχωρήσει σε αρκετές απροσδόκητες οικονομικές πιέσεις, ωστόσο αυτή η απειλή ξεπερνά κάθε προηγούμενο. Εισάγει, μάλιστα, μια νέα διάσταση που χαρακτηρίζεται τόσο από σουρεαλισμό όσο και από επικινδυνότητα.

Εάν ληφθεί κυριολεκτικά, πρόκειται για μια μορφή οικονομικού πολέμου που εξαπολύει ο Λευκός Οίκος εναντίον των στενότερων συμμάχων των ΗΠΑ. Η κίνηση αυτή πλήττει χώρες με ελάχιστη προειδοποίηση και για έναν σκοπό που θα μπορούσε να διαρρήξει τη συνοχή του ΝΑΤΟ και της δυτικής συμμαχίας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να καταφύγει σε μέτρα «μπαζούκα»: Οικονομικές κυρώσεις και εισαγωγή εμπορικών δασμών. Αλλά υπάρχει και ο «τρίτος ευρωπαϊκός δρόμος» που θα μπορούσε «να κόψει την όρεξη» του Τραμπ: η απειλή κατάργησης των αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στο έδαφός της για να ασκήσει πίεση τις ΗΠΑ για το μέλλον της Γροιλανδίας.

Το λεγόμενο «μπαζούκα» ή αλλιώς Μέσο Καταστολής Καταναγκασμού της ΕΕ (Anti-Coercion Instrument – ACI), προσφέρει μια σειρά από τιμωρητικά μέτρα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν εναντίον εμπορικών αντιπάλων που προσπαθούν να απειλήσουν το μπλοκ. Μεταξύ αυτών είναι οι περιορισμοί στις επενδύσεις και στην πρόσβαση σε προγράμματα δημοσίων συμβάσεων, καθώς και τα όρια προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας.

Τα μέτρα δεν περιορίζονται μόνο στους δασμούς, αλλά και στην πνευματική ιδιοκτησία, σε εμπορικούς περιορισμούς, πρόσβαση στις δημόσιες συμβάσεις και τις αγορές και περιορισμούς επενδύσεων, ενώ δεν απαιτείται ομόφωνη απόφαση όλων των κρατών-μελών για την ενεργοποίηση των αντιμέτρων, αλλά αρκεί μια ειδική πλειοψηφία.

Μάλιστα όπωw έγινε γνωστό σήμερα Κυριακή ο Εμανουέλ Μακρόν σκοπεύει να εισηγηθεί, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την ενεργοποίηση του μηχανισμού που επιτρέπει στις Βρυξέλλες να λαμβάνουν οικονομικά αντίμετρα κατά τρίτων χωρών οι οποίες ασκούν πιέσεις στα κράτη μέλη για να επηρεάσουν τις πολιτικές τους αποφάσεις. Σύμφωνα με κύκλους της γαλλικής προεδρίας, ο Γάλλος πρόεδρος βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τους Ευρωπαίους ομολόγους του, «με στόχο τον συντονισμό της ευρωπαϊκής απάντησης στις απαράδεκτες δασμολογικές απειλές του αμερικανού προέδρου Τραμπ».