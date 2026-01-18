Μια μεγάλη έκπληξη σημειώθηκε στο «Βίλα Παρκ» με την Έβερτον να επικρατεί της Άστον Βίλα με 1-0, στο πλαίσιο της 22ης αγωνιστικής της Premier League στερώντας τρεις πολύτιμους βαθμούς από τους γηπεδούχους στην προσπάθεια που κάνουν για να μείνουν κοντά στην κορυφή.

Έτσι η ομάδα του Ουνάι Έμερι παρέμεινε στους 43 βαθμούς και στη δεύτερη θέση μαζί με τη Μάντσεστερ Σίτι, ενώ οι φιλοξενούμενοι διατηρούν την παρουσία τους στο μέσο του βαθμολογικού πίνακα, έχοντας συγκεντρώσει μέχρι στιγμής 32 πόντους

Οι γηπεδούχοι είχαν την πρωτοβουλία των κινήσεων απειλώντας σε ορισμένες περιπτώσεις την ομάδα του Μέρσεϊσαϊντ, όμως η Έβερτον ήταν εκείνη που κατάφερε να βρει τον δρόμο προς τα δίχτυα με δράστη τον Τιερνό Μπάρι στο 59′ που διαμόρφωσε το τελικό 1-0.

Άστον Βίλα: Μαρτίνες, Κας, Κόνσα, Τόρες, Μάτσεν (72′ Ντιν), Μπογκάρδε (73′ Χέμινγκς), Τίλεμανς, ΜακΓκιν (18′ Γκεσάν), Ρότζρες, Μπουενδία, Γουότκινς

Έβερτον: Πίκφορντ, Πάτερσον, Ταρκόφσκι, Ο’Μπράιεν, Μικολένκο, Ρελ, Γκάρνερ, ΜακΝίλ, Άρμστρονγκ, Γκρίλις, Μπάρι (84′ Μπέτο)

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 22ης αγωνιστικής της Premier League

Σάββατο 17/01

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Μάντσεστερ Σίτι 2-0

(65′ Εμπουεμό, 76′ Ντόργκου)

Τσέλσι-Μπρέντφορντ 2-0

(26′ Ζοάο Πέδρο, 76′ πεν. Πάλμερ)

Λιντς-Φούλαμ 1-0

(90’+1′ Ενμέτσα)

Λίβερπουλ-Μπέρνλι 1-1

(42′ Βιρτς – 65′ Έντουαρντς)

Σάντερλαντ-Κρίσταλ Πάλας 2-1

(33′ Λε Φε, 71′ Μπρόμπεϊ – 30′ Πίνο)

Τότεναμ-Γουέστ Χαμ 1-2

(64′ Ρομέρο – 15′ Σάμερβιλ, 90’+3′ Γουίλσον)

Νότιγχαμ Φόρεστ-Άρσεναλ 0-0

Κυριακή 18/01

Γουλβς-Νιούκαστλ 0-0

Άστον Βίλα-Έβερτον 0-1

(59′ Μπάρι)

Δευτέρα 19/01

Μπράιτον-Μπόρνμουθ (22:00)