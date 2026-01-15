Ο Χρήστος Μανδάς βρίσκεται πλέον ξεκάθαρα στο ραντάρ της Premier League, καθώς Γουλβς και Γουέστ Χαμ έχουν κινηθεί τις τελευταίες εβδομάδες για την απόκτησή του. Το μέλλον του διεθνούς Έλληνα τερματοφύλακα στη Λάτσιο μοιάζει αβέβαιο, από τη στιγμή που έχει περάσει σε δεύτερο ρόλο πίσω από τον Ιβάν Προβέντελ, υπό την τεχνική καθοδήγηση του Μαουρίτσιο Σάρι.

Οι «λατσιάλι» δεν εμφανίζονται αρνητικοί στο ενδεχόμενο παραχώρησής του, αρκεί να ικανοποιηθούν οικονομικά. Μετά το «ναυάγιο» της ανταλλαγής με την Τζένοα για τον Νίκολα Λεάλι, το ενδιαφέρον έχει στραφεί πλέον εκτός Ιταλίας, με την Αγγλία να έχει τον πρώτο λόγο. Όπως αναφέρει το CalcioMercato, τόσο η Γουλβς όσο και η Γουέστ Χαμ έχουν ξεκινήσει διερευνητικές επαφές, βλέποντας στον Μανδά μια αξιόπιστη και εξελίξιμη λύση κάτω από τα δοκάρια.

Το ενδιαφέρον και το συμβόλαιο που φαίνεται να σπάει

Παρότι υπάρχει και ενδιαφέρον από τη La Liga, οι σύλλογοι της Premier League δείχνουν αυτή τη στιγμή να προηγούνται στην κούρσα. Η Λάτσιο κοστολογεί τον 24χρονο κίπερ περίπου στα 10 εκατ. ευρώ, ποσό που συνιστά σημαντικό κέρδος σε σχέση με το περίπου 1 εκατ. που είχε δαπανήσει για να τον αποκτήσει από τον ΟΦΗ πριν από δυόμισι χρόνια.

Το συμβόλαιο του Μανδά με τη ρωμαϊκή ομάδα έχει ισχύ έως το καλοκαίρι του 2029, γεγονός που περιπλέκει τη διαδικασία, χωρίς όμως να την καθιστά απαγορευτική. Ο ίδιος, πάντως, έχει ξεκαθαρίσει τη διάθεσή του να αποχωρήσει, έχοντας κατά καιρούς δείξει θετικός και σε σενάρια που αφορούσαν Γιουβέντους, Τορίνο ή Τζένοα. Αν το ενδιαφέρον από την Αγγλία μετατραπεί σε επίσημη πρόταση, οι εξελίξεις αναμένονται άμεσες.