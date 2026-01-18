Η ήττα από την ΑΕΛ Novibet έχει βαρύνει ακόμα περισσότερο το κλίμα στον Αρη, ο οποίος δεν κατάφερε να σηκώσει κεφάλι μετά τον αποκλεισμό στο Κύπελλο.

Το νέο αρνητικό αποτέλεσμα έφερε και το ξέσπασμα των φίλων της ομάδας που βρέθηκαν στο γήπεδο της Λάρισας. Πριν καν σφυρίξει ο Ζαμπαλάς για τελευταία φορά, οι οπαδοί των κιτρινόμαυρων αποδοκίμασαν εντόνως τον Θεόδωρο Καρυπίδη, ο οποίος έδωσε το «παρών» στο γήπεδο.

Ακόμη ένα δείγμα της δύσκολης κατάστασης η οποία επικρατεί στο κιτρινόμαυρο στρατόπεδο και με την ομάδα να έχει μείνει εκτός στόχων από τα μέσα Ιανουαρίου.