10 χρόνια έχουν περάσει από το 2016 και ακόμα να το πιστέψουμε. Όμως με το νέο trend όλοι ψάξαμε το κινητό μας και θυμηθήκαμε, νοσταλγήσαμε ή και θυμώσαμε με το πως ήμασταν το το 2016.

Ας δούμε τι έγινε στις ζωές των celebrities τότε:

Δούκισσα Νομικού Θεωδορίδη

Πέρα από το ότι μας θύμισε πόσα χρόνια είναι με τον άνδρα της, μας θύμισε και μια μεγάλη περσόνα της τηλεόρασης, τον Θέμο Αναστασιάδη που δεν βρίσκεται πλέον εν ζωή. Η Δούκισσα τότε βρισκόταν στο πλευρό του και ήταν πολύ ενεργή στο κομμάτι των media.

Σταματίνα Τσιμτσιλή

Όχι πολύ αλλαγμένη. Καθώς ήταν στην ίδια τηλεοπτική στέγη , παντρεμένη, με παιδιά. Μας θύμισε όμως τον Κώστα Φραγκολιά με μακρύ μαλλί, και ότι δεν έχει περάσει χρόνος από πάνω της. Η ίδια είναι πιο όμορφη από ποτέ.

Σάκης Τανιμανίδης

Ο ίδιος τότε στο πιο adventure mode που έχει υπάρξει μιας και ήταν συνεχώς με ένα bag pack και ταξίδευε όλο τον κόσμο. Έτσι τον γνωρίσαμε άλλωστε με την ταξιδιωτική εκπομπή Boat Party. Η Χριστίνα Μπόμπα ήταν από τότε στο πλάι του, και τότε δεν ήταν ανδρόγυνο, αλλά ήταν το κορίτσι του. Χρόνος δεν έχει περάσει από πάνω τους καθώς στην πρώτη φωτογραφία νομίζαμε πως ήταν τωρινή.

Kωνσταντίνα Σπυροπούλου

Μας πήγε στις εποχές που είχε απασχολήσει περισσότερο από ποτέ. Σε μια εποχή για την οποία και η ίδια και οι συνεργάτες της έχουν μιλήσει με σκληρά λόγια. Παρόλα αυτά και η ίδια δεν έχει αλλάξει καθόλου. Μάλιστα ανέβασε και stories από τότε.

Χάρης Λεμπιδάκης

Μας πήγε στα δυσάρεστα του 2016. Μας θύμισε τον θάνατο του Παντελή Παντελίδη, αλλά ανέβασε μάλιστα και φωτογραφία με τον Νότη Σφακιανάκη ο οποίος απέχει από τα φώτα της δημοσιότητας τα τελευταία χρόνια και ο κόσμος θέλει να τον δει όσο κανέναν.

Eλένη Τσολάκη

Η ίδια ενώ διανύει μια περίεργη περίοδο μετά την απότομη διακοπή της εκπομπής της δεν διστάζει να ανεβάζει στα social και φυσικά και έκανε αυτό το trend. Στο carousel της μας μετέφερε στην εποχή που ήταν συνεργάτιδα της Σταματίνας Τσιμτσιλή ενώ είδαμε φωτογραφία και από το πλατό της Ελένης Μενεγάκη.

Έλενα Γαλύφα

Στο carousel της σοκαριστικάμε περισσότερο όχι με την ίδια, αλλά με το δικό μας το κορίτσι, την Φαίη Σκορδά που ήταν με μακρύ ξανθό μαλλί.