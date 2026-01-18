Σήμερα, Κυριακή 18 Ιανουαρίου, ανήμερα της εορτής του Αγ. Αθανασίου, αναβίωσε στο Βελβεντό το έθιμο της «λουκανικοφαγίας». Στο πλαίσιο του προσφέρθηκαν παραδοσιακά λουκάνικα και τοπικό κρασί στο εξωκλήσι του Αγ. Αθανασίου, που βρίσκεται στο 2ο χλμ της επαρχιακής οδού Βελβεντού – Παλαιογράτσανου ενώ νωρίτερα τελέστηκε η Θεία Λειτουργία.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, στις γραφικές πλαγιές των Πιερίων, περίπου δύο χιλιόμετρα δεξιά από το δημοτικό στάδιο Βελβεντού, ο Δήμος Βελβεντού, το ΚΑΠΗ και εθελοντές πολίτες διατηρούν για ακόμη μία χρονιά ζωντανό ένα έθιμο που χάνεται στα βάθη του χρόνου, προσφέροντας περισσότερα από 150 κιλά λουκάνικα στους επισκέπτες.

Κατά το σχετικό ρεπορτάζ, η «λουκανικοφαγία» είναι μια από τις μεγαλύτερες γιορτές του Βελβεντού, όπου ντόπιοι και επισκέπτες συγκεντρώνονται από το πρωί στις πλαγιές γύρω από το εξωκλήσι, δημιουργώντας παρέες και γλέντια που κρατούν ως αργά το βράδυ.