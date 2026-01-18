Νεκρός εντοπίστηκε ο 75χρονος από το Μιχαλίτσι Ιωαννίνων που αγνοούνταν από το βράδυ της 14ης Ιανουαρίου

Σύμφωνα με το epirupost.gr, η σορός του άτυχου ηλικιωμένου εντοπίστηκε λίγο μετά τις 11 το πρωί της Κυριακής κατά την διάρκεια της έρευνας που έκαναν δυνάμεις της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο εντοπισμός έγινε από τον εκπαιδευμένο σκύλο της Αστυνομίας, σε μικρή απόσταση από το σπίτι του 75χρονου και σε σημείο καλυμμένο από βάτα και θάμνους.

Εικάζεται ότι ο ηλικιωμένος φεύγοντας από το καφενείο του χωριού για να επιστρέψει στο σπίτι του, έπεσε με αποτέλεσμα να χάσει την ζωή του.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου θα προκύψουν από τη νεκροψία νεκροτομή που θα πργαματοποιηθεί.