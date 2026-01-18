Σήμερα Κυριακή, 18 Ιανουαρίου, οι λάτρεις της ιστορίας και της τέχνης έχουν έναν ακόμη λόγο να βγουν από το σπίτι, καθώς τα μουσεία, τα μνημεία και οι αρχαιολογικοί χώροι που υπάγονται στο Δημόσιο ανοίγουν τις πόρτες τους με δωρεάν είσοδο. Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της καθιερωμένης πρακτικής του Υπουργείου Πολιτισμού, που επιτρέπει σε όλους να απολαύσουν την πολιτιστική κληρονομιά μας χωρίς κόστος κάθε πρώτη και τρίτη Κυριακή από τον Νοέμβριο έως και τον Μάρτιο.

Όπως προβλέπεται στο Άρθρο 3 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 117624/2024 (ΦΕΚ 1968/Β/29-3-2024), η ελεύθερη πρόσβαση στους αρχαιολογικούς χώρους και τα μουσεία του Δημοσίου ισχύει επίσης στις παρακάτω ημερομηνίες:

6 Μαρτίου (Ημέρα Μνήμης Μελίνας Μερκούρη)

18 Απριλίου (Διεθνής Ημέρα Μνημείων)

18 Μαΐου (Διεθνής Ημέρα Μουσείων)

Το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου (Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς)

28 Οκτωβρίου (Εθνική Εορτή)

Πρώτη και τρίτη Κυριακή κάθε μήνα από 1η Νοεμβρίου έως 31η Μαρτίου

Η ιδιαιτερότητα του Μουσείου Ακρόπολης

Το Μουσείο Ακρόπολης δεν περιλαμβάνεται στη ρύθμιση για δωρεάν είσοδο κάθε πρώτη και τρίτη Κυριακή του μήνα, καθώς διαθέτει δικό του κανονισμό λειτουργίας. Οι ημέρες ελεύθερης πρόσβασης για το μουσείο είναι οι εξής: